Buse triunfa en Mallorca; Perú alista visita papal y el SAT advierte falsos tramitadores

En el Semáforo de este miércoles 24 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, Ignacio Buse logró una valiosa victoria en el ATP 250 de Mallorca ante Stefanos Tsitsipas y hoy jugará los octavos de final frente al checo Vit Kopriva. Segundo, continúan los preparativos para la visita del papa León XIV al Perú en noviembre, con varias ciudades evaluando espacios para misas multitudinarias. Finalmente, el SAT alertó sobre falsos tramitadores que ofrecen anular papeletas de manera ilegal y recordó que todo trámite debe hacerse por canales oficiales.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢NACHO AVANZA EN MALLORCA

Ignacio Buse selló otra importante victoria en el ATP 250 de Mallorca, torneo que se juega en césped y que servirá como preparación final para el Grand Slam de Wimbledon. Venció ayer al ex número 3 del mundo y excampeón de este título Stefanos Tsitsipas. Nacho señaló que cada vez se siente mejor en la superficie y que se sigue adaptando a este estilo de juego. Hoy se enfrentará en octavos de final al checo Vit Kopriva, que viene con un solo partido jugado en pasto.

🟢LOS PREPARATIVOS PARA LEÓN XIV EN EL PERÚ

La visita del papa León XIV al Perú, prevista para noviembre, incluiría Lima, Callao, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa. Mientras el Vaticano define el itinerario oficial, autoridades locales evalúan recintos para misas multitudinarias. En Chiclayo se propone un amplio terreno entre Reque y Puerto Eten, ligado a la trayectoria pastoral del pontífice. En Lima, la Base Aérea de Las Palmas surge como principal opción. Piura analiza varios espacios, aunque enfrenta limitaciones de infraestructura para recibir grandes concentraciones de fieles.

🔴CUIDADO CON LOS FALSOS TRAMITADORES

Una investigación reveló que falsos tramitadores ofrecen eliminar papeletas del SAT de Lima a través de redes sociales y en los alrededores de sus oficinas, cobrando sumas de dinero sin cumplir lo prometido. Los estafadores incluso utilizan identidades presuntamente suplantadas y comprobantes de pago falsificados para ganar credibilidad. El SAT advirtió que ninguna multa puede anularse por vías informales y recordó que todos los trámites deben realizarse mediante canales oficiales. Las autoridades reconocen la presencia recurrente de estos grupos y anuncian fiscalizaciones.