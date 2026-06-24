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Buse triunfa en Mallorca; Perú alista visita papal y el SAT advierte falsos tramitadores

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 24 de junio.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    El papa León XIV llega para presidir su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, el 17 de junio de 2026. (Angelo Carconi / EFE)
    El papa León XIV llega para presidir su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, el 17 de junio de 2026. (Angelo Carconi / EFE)
    / ANGELO CARCONI

    En el Semáforo de este miércoles 24 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, Ignacio Buse logró una valiosa victoria en el ATP 250 de Mallorca ante Stefanos Tsitsipas y hoy jugará los octavos de final frente al checo Vit Kopriva. Segundo, continúan los preparativos para la visita del papa León XIV al Perú en noviembre, con varias ciudades evaluando espacios para misas multitudinarias. Finalmente, el SAT alertó sobre falsos tramitadores que ofrecen anular papeletas de manera ilegal y recordó que todo trámite debe hacerse por canales oficiales.

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