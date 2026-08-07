Nuevo sismo se registró en Chupaca. (Foto: IGP)
Nuevo sismo se registró en Chupaca. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.4 se registró este viernes 7 de agosto en el departamento de Junín, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales oficiales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.