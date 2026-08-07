Un sismo de magnitud 4.4 se registró este viernes 7 de agosto en el departamento de Junín, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales oficiales.

De acuerdo con esa institución, el temblor ocurrió a la 6:11 p.m. y su epicentro fue localizado a 19 kilómetros al sur de la provincia de Chupaca.

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El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 11 kilómetros y fue percibido con una intensidad de III-IV en dicha jurisdicción, según el reporte oficial.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0534

Fecha y Hora Local: 07/08/2026,18:11:18

Magnitud: 4.4

Profundidad: 11 km

Latitud: -12.22

Longitud: -75.34

Intensidad: III-IV Chupaca

Referencia: 19 km al S de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/7wnX46dwcf — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 7, 2026

Se trata de una nueva réplica del sismo de magnitud 5.0 que se registró el jueves en Junín. El temblor dejó a doce personas heridas en Chongos Bajo, Sapallanga, El Tambo, Colca, el anexo de Socos, Chupuro y Chaca, informó la Dirección Regional de Salud.

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Inicialmente, el jefe del Indeci en Junín, informó que el movimiento provocó que algunas viviendas dañadas por el sismo del pasado 18 de julio terminaran de caer. “Acá en Chongos Bajo, he visto cerca de dos viviendas que se han terminado de caer, son inhabitables”, indicó.

Gálvez precisó que las viviendas afectadas ya habían sido declaradas inhabitables tras el anterior sismo y pidió a la población evitar acercarse a estas estructuras debido al riesgo de nuevos movimientos y el desprendimiento de rocas.

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Posteriormente, a las 2:32 p.m., se registró una réplica de magnitud 3,5, con epicentro a 23 kilómetros al sur de Chupaca y una profundidad de 9 kilómetros. Este movimiento fue percibido con una intensidad de grado II-III en la localidad.

Estos movimientos ocurren a poco más de dos semanas del sismo de magnitud 5,5 registrado el 18 de julio en Chongos Bajo , el cual dejó cinco personas fallecidas, 30 heridos y más de 300 damnificados, de acuerdo con las autoridades.