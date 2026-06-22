Un hombre de 34 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza en los exteriores de la discoteca Plan B, ubicada en la avenida Las Empresas, en el distrito limeño de Comas. El ataque fue registrado por las cámaras de videovigilancia de la zona y es investigado por la Policía Nacional del Perú.

La víctima fue identificada como Diego Jean Pierre Díaz Chunga. Tras el atentado, fue auxiliado y trasladado al centro de salud más cercano. Según información conocida por RPP, permanece internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital de la zona debido a la gravedad de sus lesiones.

Las imágenes de seguridad muestran a Díaz Chunga en el exterior del establecimiento nocturno, vestido con una camisa azul y conversando con otro hombre que llevaba un polo blanco. Mientras ambos permanecían en el lugar, un sujeto encapuchado, vestido con una polera negra y portando una bolsa, apareció en escena.

De acuerdo con el registro audiovisual, el individuo permaneció algunos segundos merodeando los alrededores, se alejó momentáneamente y luego regresó. Posteriormente, aparentó que se le caía una botella antes de acercarse a la fachada de la discoteca y efectuar al menos dos disparos. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Díaz Chunga.

Tras perpetrar el ataque, el agresor huyó del lugar, mientras que la víctima fue socorrida por personas que se encontraban en las inmediaciones del local. La Policía inició las diligencias correspondientes para identificar y capturar al responsable.

Como parte de las investigaciones, las autoridades revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad y recogen testimonios de posibles testigos para determinar las circunstancias y el móvil del atentado.

Un elemento que ha llamado la atención de los investigadores es que, aproximadamente una hora y media antes del ataque, agentes de la comisaría de Santa Luzmila intervinieron a un hombre que presuntamente intentó disparar contra la fachada de la misma discoteca.

Según información policial, durante la intervención se le encontró un arma de fuego, motivo por el cual fue detenido. Las autoridades buscan establecer si existe alguna relación entre este hecho previo y el ataque que dejó gravemente herido a Díaz Chunga.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar la identidad de los responsables de este nuevo episodio de violencia registrado en el distrito de Comas.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.