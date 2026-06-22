Video registra ataque a balazos contra un hombre en los exteriores de discoteca en Comas. (Foto: El Comercio / Referencial)
Video registra ataque a balazos contra un hombre en los exteriores de discoteca en Comas. (Foto: El Comercio / Referencial)
Por Redacción EC

Un hombre de 34 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza en los exteriores de la discoteca Plan B, ubicada en la avenida Las Empresas, en el distrito limeño de Comas. El ataque fue registrado por las cámaras de videovigilancia de la zona y es investigado por la Policía Nacional del Perú.

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