En el marco del Día del Padre, Google se une a las celebraciones con un emotivo doodle interactivo que aparece en varios países de Latinoamérica, incluyendo Perú.

La ilustración destaca por su diseño artesanal inspirado en las clásicas tarjetas hechas a mano. El tradicional logo de Google fue transformado en figuras de papel recortado, vegetables y elementos decorativos en tonos verdes que simbolizan la fortaleza, el cuidado y la protección que caracterizan a la figura paterna dentro de la familia.

Uno de los detalles más llamativos del doodle es una tarjeta desplegable tipo pop up ubicada en el centro, donde sobresales rábanos y zanahorias. También aparecen algunas herramientas.

Google celebra el Día del Padre con un doodle especial. (Foto: Captura de Google)

Según explicó Google en su sitio oficial, el diseño incluye elementos de vegetables para simbolizar el amor incondicional y la fortaleza de los padres. Además, el buscador destacó que la idea fue crear una experiencia visual única y cercana para rendir homenaje en este Día del Padre.

¿Cuándo se celebra el Día del Padre?

En Perú, el Día del Padre se celebra cada año el tercer domingo de junio. Esta fecha está dedicada a reconocer y valorar el esfuerzo, la dedicación y el papel fundamental que cumplen los padres en la formación y bienestar de sus familias.

Este año, la celebración del Día del Padre coincidirá con una intensa agenda futbolística, sumando un motivo más para reunirse en casa y compartir. Foto: Cortesía.

Durante esta celebración, las familias suelen reunirse para compartir momentos especiales, entregar obsequios y expresar su agradecimiento a los padres. Además, diversas instituciones, empresas y centros educativos realizan actividades y homenajes para destacar la importancia de la figura paterna en la sociedad.