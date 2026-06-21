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Google celebra el Día del Padre con un doodle especial. (Foto: Captura de Google)
Google celebra el Día del Padre con un doodle especial. (Foto: Captura de Google)
Por Redacción EC

En el marco del Día del Padre, Google se une a las celebraciones con un emotivo doodle interactivo que aparece en varios países de Latinoamérica, incluyendo Perú.

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