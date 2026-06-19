A nivel mundial, y si bien la fecha de celebración varía según el país y costumbres propias, el Día del Padre se festeja mayormente durante el tercer domingo de junio de todos los años, fecha en la cual las familias se reúnen para enaltecer la labor realizada por la figura paterna del hogar. Así, la efeméride representa un fin de semana especial dedicado a papá donde puedes homenajearlo a través de presentes, interpretaciones y entonación de temas musicales escritos con mucho sentimiento. Sin embargo, otros optan por alternativas más vanguardistas que los acompañen en su día a día, como dispositivos tecnológicos y modernos, diseñados para brindar comodidad, entretenimiento y momentos agradables. Frente a esta situación, la empresa tecnológica multinacional Google dio a conocer una variedad de regalos diseñados para sorprenderlo en su día. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ RECOMIENDA GOOGLE PARA REGALAR EN EL DÍA DEL PADRE 2026?

De acuerdo con Google Trends, compartido por Infobae, el Perú se ubica entre los países latinoamericanos con mayor interés en el Día del Padre. Y es que, antes de realizar una compra, los consumidores suelen comparar precios, analizar características y revisar opiniones tanto en tiendas físicas como en la página web. En cuanto a las preferencias destaca la tecnología con un mayor crecimiento de cara a esta efeméride, siendo los más buscados los relojes inteligentes, los audífonos inalámbricos con cancelación de ruido y los smartphones de gama media y alta, donde los usuarios priorizan batería, cámaras, almacenamiento y ofertas de financiamiento.

Eso no es todo, las búsquedas de televisores Smart TV también muestran un crecimiento sostenido, especialmente en modelos de gran tamaño y con funciones de inteligencia artificial. Por otra parte, las herramientas para la casa mantienen alta demanda, impulsadas por el interés en las instalaciones y las reparaciones domésticas. Entre los productos más consultados destacan los taladros percutores inalámbricos y las cajas de herramientas completas, valorados por su utilidad y versatilidad para el mantenimiento en el hogar.

Por último, las zapatillas para hombre encabezan las búsquedas en la sección moda, impulsadas por la demanda de modelos cómodos y para todos los gustos. También crece el interés por prendas de abrigo como casacas, chalecos y chompas debido a la temporada de bajas temperaturas en el país. Asimismo, entre los regalos tradicionales, las billeteras mantienen su vigencia, especialmente aquellas con sistemas de seguridad RFID. Sin embargo, las compras de último minuto han ganado protagonismo impulsadas por los servicios de delivery directa al domicilio del destinatario, conforme comparte Infobae.

FRASES CORTAS PARA DEDICAR EN EL DÍA DEL PADRE