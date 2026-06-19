Por Redacción EC

A nivel mundial, y si bien la fecha de celebración varía según el país y costumbres propias, el Día del Padre se festeja mayormente durante el tercer domingo de junio de todos los años, fecha en la cual las familias se reúnen para enaltecer la labor realizada por la figura paterna del hogar. Así, la efeméride representa un fin de semana especial dedicado a papá donde puedes homenajearlo a través de presentes, interpretaciones y entonación de temas musicales escritos con mucho sentimiento. Sin embargo, otros optan por alternativas más vanguardistas que los acompañen en su día a día, como dispositivos tecnológicos y modernos, diseñados para brindar comodidad, entretenimiento y momentos agradables. Frente a esta situación, la empresa tecnológica multinacional Google dio a conocer una variedad de regalos diseñados para sorprenderlo en su día. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.