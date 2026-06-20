Este mes de junio se celebra a la figura paterna, la cual también es honrada en diversos países a nivel global. Durante la celebración del Día del Padre, las familias suelen reunirse para conmemorar la importante efeméride a través de almuerzos, salidas a pasear o alguna festividad en particular, con el objetivo de que lo pasen estupendo. Precisamente, en el marco de las celebraciones por el día de papá, muchas empresas y establecimientos organizan presentaciones con reconocidos artistas de salsa, cumbia, folclore y otros géneros musicales, convirtiéndose en una excelente alternativa para disfrutar y festejar en familia. Así, para quienes aún no tienen planes este fin de semana, les presentamos una selección de los mejores conciertos y espectáculos musicales para disfrutar en esta fecha especial, con opciones para todos los gustos y edades. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿EN QUÉ LUGAR DE LIMA CELEBRARÁN EL DÍA DEL PADRE 2026?

Este domingo 21 de junio se celebra en el Perú el Día del Padre, una efeméride que busca rendir homenaje a aquellos hombres que luchan por sacar adelante a su familia. Durante estos días, muchas personas buscan los mejores regalos y alternativas para sorprender a papá en su día, con el objetivo de hacerlo sentir especial y compartir momentos memorables en familia. Entre ellos se encuentran conciertos y eventos en varias partes de la capital para todos los gustos y con la presentación de reconocidos artistas. Esto permitirá reconocer y compartir a los papás con lo mejor de la música nacional e internacional este fin de semana. A continuación, te presentamos, compartido por La República, la lista de espectáculos por el día de papá:

Sábado 20 de junio

Hermanos Yaipén – Una historia bien cantada

Hermanos Yaipén – Una historia bien cantada

Lugar: Gran Teatro Nacional - Av. Javier Prado Este 2225, San Borja

Hora: 5:00 p. m.

Boletería: Joinnus (LINK)

Precio: Desde S/ 52

Salsa para Papá en Kímbara VIP

Lugar: Kímbara VIP, ubicado en la avenida Petit Thouars 2481, Lince

Hora: 9:00 p. m.

Boletería: local

Artistas: Son Tentación, Jeinson Manuel, N’Samble y Septeto Acarey

Románticos celebrando el Día del Padre

Lugar: Centro de Convenciones Bianca - Av. Almte. Miguel Grau 135, Barranco

Hora: 10:30 p. m.

Boletería: Teleticket (LINK)

Precio: Desde S/ 66

Artistas: Imitadores de Nino Bravo, José José, Juan Gabriel y Julio Iglesias.

Domingo 21 de junio

‘Cumbia para papá’

Lugar: Asociación Cultural Brisas del Titicaca – Cercado de Lima

Hora: 12:30 p. m.

Boletería: Ticketmaster (LINK)

Precio: Desde S/ 70

Artistas: Pamela Franco y su orquesta

La Bella Luz celebra a papá

Lugar: El Padrino Club, ubicado en San Juan de Lurigancho

Hora: 12:00 p. m.

Boletería: VAOPE (LINK)

Precio: S/ 22.90

Los Pakines

Lugar: La Flor de la Canela – Av. Nicolás Arriola 155 (Cruce con Javier Prado, frente a Cruz del Sur)

Hora: 1:00 p. m.

Boletería: Ticketmaster (LINK)

Precio: Desde S/ 45

Concierto para papá

Lugar: Rock and Pez - Av. Alfredo Benavides 2826, Miraflores

Hora: 1:00 p. m.

Boletería: Teleticket (LINK)

Precio: S/ 32

Artistas: Los Toches y La Mapo

El Remanso celebra a papá

Lugar: Av. Trapiche km 4.5 - Comas

Hora: 1:00 p. m.

Boletería: VAOPE (LINK)

Precio: S/ 20

Artistas: Grupo Guinda de Carlos Morales, Amor Rebelde y Las Estrellas de la Cumbia.

Marisol y Tony Rosado

Lugar: Las Vegas Megadisco - Cusco

Hora: 7:00 p. m.

Boletería: VAOPE (LINK)

Precio: S/ 40

Artistas: Marisol y Tony Rosado

¿QUÉ PREFIEREN LOS PERUANOS POR EL DÍA DEL PADRE 2026?

Este domingo 21 de junio miles de peruanos celebrarán el Día del Padre y los regalos son uno de los detalles que no pueden faltar en la mayoría de las familias. Por ello, de acuerdo con información de Mercado Libre, las búsquedas de los usuarios peruanos se concentraron principalmente en las categorías de moda, hogar y electrónica, posicionándolas entre las opciones más demandadas durante esta campaña. Así, el interés en electrónica se concentró básicamente en televisores de 50 a 65 pulgadas con tecnología 4K y 8K, además de equipos de sonido y proyectores, impulsado por la cercanía del Mundial 2026. Asimismo, señalaron que observaron un consumidor más informado que utiliza canales digitales para comparar precios y evaluar opciones antes de comprar.

Eso no es todo, Mercado Libre indicó que la demanda se enfocó también en productos para el entretenimiento en el hogar y actividades familiares. Además, apuntaron que los consumidores muestran una mayor planificación de sus compras, aprovechando promociones y opciones de financiamiento con reconocidos bancos para adquirir productos de gran valor, conforme comparte Andina. “El consumidor peruano llega a la plataforma más informado que nunca: compara, evalúa y decide con criterio. Y este año el Mundial le da el pretexto perfecto para renovar la tecnología del hogar, estrenar una camiseta de fútbol o preparar reuniones familiares”, explicó el gerente de Estrategia y Planeamiento de Mercado Libre, Rodrigo Calmet.