En la actualidad, Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. En ese contexto, una nueva serie documental estrenada recientemente está dando de qué hablar debido a su intrigante trama criminal y a la extraña muerte de uno de sus personajes. Esto ha generado que la producción estadounidense se posicione como una de las más vistas en la plataforma, generando expectativas entre los fanáticos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SERIE DOCUMENTAL ES TENDENCIA EN NETFLIX?

Tras su lanzamiento en Netflix, la plataforma TyC compartió que el documental “La muerte de la esposa del pastor” debutó en el primer puesto del ranking mundial de series de habla inglesa, tras registrar 19 millones de visualizaciones entre el 24 y el 30 de agosto. Esta producción estadounidense, que tiene tres capítulos y una duración aproximada de dos horas y 16 minutos, relata la muerte de Mica Miller, ocurrida en abril de 2024, tras una relación marcada por denuncias de control y acoso. Aunque la investigación oficial determinó que se trató de un suicidio, sus familiares y allegados cuestionaron las circunstancias en las que ocurrió el caso. Así, esta serie sobre crímenes recoge testimonios de personas cercanas y muestra imágenes inéditas, captando la atención de los seguidores.

#Fe #Iglesia #manipulacion #Abuso ♬ original sound - Angelo - BOSS_R @mimy.ayalag No todas las personas que hablan de Dios tienen buenas intenciones. Y ojo: malas personas hay en todas partes, no solamente en la iglesia. Pero cuando estamos en espacios espirituales, donde naturalmente bajamos la guardia, confiamos y creemos en la gente, creo que debemos subir un poquito nuestro nivel de discernimiento. La fe no significa confiar ciegamente en todo el mundo. Perdonar no significa ignorar las señales. Y tener discernimiento no significa juzgar a todos. Podemos amar a Dios, amar nuestra iglesia y aun así entender que la maldad no tiene denominación. Esta serie me hizo pensar muchísimo en eso. 👀 #Discernimiento

¿CUÁLES SON LAS SERIES Y PELÍCULAS MÁS VISTAN EN NETFLIX?

De acuerdo con el medio AS, la producción que lidera el ranking de las más vistas en el primer semestre del año es ‘Él y ella’, estrenada el pasado 8 de enero, una miniserie que cuenta con 104 millones de visualizaciones y narra una historia centrada en una periodista que regresa a su pueblo natal para investigar un crimen. Mientras que, en segundo lugar se ubica la cuarta temporada de ‘Los Bridgerton’, con 100 millones de reproducciones. En tanto, en la categoría de películas, ‘Máquina de guerra’, protagonizada por Alan Ritchson, lidera la lista con 147 millones de visualizaciones. Le siguen ‘El botín’, protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck, con 136 millones, e ‘Intercambiados’, con 131 millones de reproducciones. A continuación, te presentamos el listado completo con las demás producciones internacionales:

Series más vistas de Netflix

‘Él y ella’ - 104 millones

‘Los Bridgerton’ (T4) - 100 millones

‘Te encontraré’: 64 millones

‘Stranger Things’ (T5) - 56 millones

‘En fuga’ - 50 millones)

‘Así aprenderás’ - 48 millones

‘One Piece’ (T2) - 47 millones

‘El fuego de la venganza’ - 40 millones

‘Ms. Rachel’ - 37 millones

‘El agente nocturno’ - 36 millones

Películas más vistas de Netflix