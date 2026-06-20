Un año más, los papás de gran parte del mundo serán agasajados durante el tercer domingo de junio gracias a la conmemoración del Día del Padre 2026. La trascendental efeméride que busca enaltecer ante todo la paternidad y la crianza de su descendencia por parte de los varones en el seno familiar, es celebrada mediante la organización de reuniones, salidas a almorzar, paseos, entre otras actividades. Así, como es habitual, sus seres queridos buscan el regalo ideal para hacerlos sentir especiales en su día, destacando categorías como hogar, tecnología, electrónica y moda. En ese contexto, y en el marco de esta importante campaña comercial, la plataforma Mercado Libre dio a conocer cuáles son los productos que lideran las preferencias de los peruanos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PREFIEREN LOS PERUANOS POR EL DÍA DEL PADRE 2026?

Este domingo 21 de junio miles de peruanos celebrarán el Día del Padre y los regalos son uno de los detalles que no pueden faltar en la mayoría de las familias. Por ello, de acuerdo con información de Mercado Libre, las búsquedas de los usuarios peruanos se concentraron principalmente en las categorías de moda, hogar y electrónica, posicionándolas entre las opciones más demandadas durante esta campaña. Así, el interés en electrónica se concentró básicamente en televisores de 50 a 65 pulgadas con tecnología 4K y 8K, además de equipos de sonido y proyectores, impulsado por la cercanía del Mundial 2026. Asimismo, señalaron que observaron un consumidor más informado que utiliza canales digitales para comparar precios y evaluar opciones antes de comprar.

Eso no es todo, Mercado Libre indicó que la demanda se enfocó también en productos para el entretenimiento en el hogar y actividades familiares. Además, apuntaron que los consumidores muestran una mayor planificación de sus compras, aprovechando promociones y opciones de financiamiento con reconocidos bancos para adquirir productos de gran valor, conforme comparte Andina. “El consumidor peruano llega a la plataforma más informado que nunca: compara, evalúa y decide con criterio. Y este año el Mundial le da el pretexto perfecto para renovar la tecnología del hogar, estrenar una camiseta de fútbol o preparar reuniones familiares”, explicó el gerente de Estrategia y Planeamiento de Mercado Libre, Rodrigo Calmet.

¿QUÉ PELÍCULAS VER EN EL DÍA DEL PADRE 2026?

El Día del Padre es una de las celebraciones más esperadas en el año y el mundo, en la que muchas familias se reúnen para agasajar a los padres. En esta oportunidad, en el Perú la efeméride se celebrará este domingo 21 de junio, por lo que se espera una gran afluencia de personas en restaurantes, centros comerciales, parques y otros establecimientos para festejar la fecha con los seres queridos. Sin embargo, otro de los planes que ha captado la atención de muchas personas es acudir al cine para disfrutar de los mejores estrenos en cartelera, entre los que destacan thrillers de ciencia ficción y clásicos animados para todas las edades, lo que convierte en un día ideal. Así, a continuación, te presentamos, compartido por TV Azteca, las tres películas que son un éxito en taquilla: