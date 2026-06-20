Por Redacción EC

Un año más, los papás de gran parte del mundo serán agasajados durante el tercer domingo de junio gracias a la conmemoración del Día del Padre 2026. La trascendental efeméride que busca enaltecer ante todo la paternidad y la crianza de su descendencia por parte de los varones en el seno familiar, es celebrada mediante la organización de reuniones, salidas a almorzar, paseos, entre otras actividades. Así, como es habitual, sus seres queridos buscan el regalo ideal para hacerlos sentir especiales en su día, destacando categorías como hogar, tecnología, electrónica y moda. En ese contexto, y en el marco de esta importante campaña comercial, la plataforma Mercado Libre dio a conocer cuáles son los productos que lideran las preferencias de los peruanos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.