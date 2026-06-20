Un año más, los papás de gran parte del mundo serán agasajados durante el tercer domingo de junio gracias a la conmemoración del Día del Padre 2026. La trascendental efeméride que busca enaltecer ante todo la paternidad y la crianza de su descendencia por parte de los varones en el seno familiar, es celebrada mediante la organización de reuniones, salidas a almorzar, paseos, entre otras actividades. Así, como es habitual, sus seres queridos buscan el regalo ideal para hacerlos sentir especiales en su día, destacando categorías como hogar, tecnología, electrónica y moda. En ese contexto, y en el marco de esta importante campaña comercial, la plataforma Mercado Libre dio a conocer cuáles son los productos que lideran las preferencias de los peruanos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.
Este domingo 21 de junio miles de peruanos celebrarán el Día del Padre y los regalos son uno de los detalles que no pueden faltar en la mayoría de las familias. Por ello, de acuerdo con información de Mercado Libre, las búsquedas de los usuarios peruanos se concentraron principalmente en las categorías de moda, hogar y electrónica, posicionándolas entre las opciones más demandadas durante esta campaña. Así, el interés en electrónica se concentró básicamente en televisores de 50 a 65 pulgadas con tecnología 4K y 8K, además de equipos de sonido y proyectores, impulsado por la cercanía del Mundial 2026. Asimismo, señalaron que observaron un consumidor más informado que utiliza canales digitales para comparar precios y evaluar opciones antes de comprar.
Eso no es todo, Mercado Libre indicó que la demanda se enfocó también en productos para el entretenimiento en el hogar y actividades familiares. Además, apuntaron que los consumidores muestran una mayor planificación de sus compras, aprovechando promociones y opciones de financiamiento con reconocidos bancos para adquirir productos de gran valor, conforme comparte Andina. “El consumidor peruano llega a la plataforma más informado que nunca: compara, evalúa y decide con criterio. Y este año el Mundial le da el pretexto perfecto para renovar la tecnología del hogar, estrenar una camiseta de fútbol o preparar reuniones familiares”, explicó el gerente de Estrategia y Planeamiento de Mercado Libre, Rodrigo Calmet.
El Día del Padre es una de las celebraciones más esperadas en el año y el mundo, en la que muchas familias se reúnen para agasajar a los padres. En esta oportunidad, en el Perú la efeméride se celebrará este domingo 21 de junio, por lo que se espera una gran afluencia de personas en restaurantes, centros comerciales, parques y otros establecimientos para festejar la fecha con los seres queridos. Sin embargo, otro de los planes que ha captado la atención de muchas personas es acudir al cine para disfrutar de los mejores estrenos en cartelera, entre los que destacan thrillers de ciencia ficción y clásicos animados para todas las edades, lo que convierte en un día ideal. Así, a continuación, te presentamos, compartido por TV Azteca, las tres películas que son un éxito en taquilla:
- Amos del Universo (Masters of the Universe): Más que una película de superhéroes, esta película narra el regreso del príncipe Adam a su planeta después de 15 años de ausencia, donde deberá asumir su destino y enfrentarse al temible Skeletor.
- Toy Story 5: Esta nueva entrega presenta a LilyPad, una tableta que amenaza con reemplazar a los juguetes tradicionales. Ante ello, Buzz y sus amigos recurren a Woody para emprender una misión que los llevará a enfrentar el avance de la tecnología.
- El Día de la Revelación (Disclosure Day): Esta producción dirigida por Steven Spielberg explora un escenario en el que una filtración masiva revela evidencias de visitas extraterrestres ocultadas durante años por gobiernos y empresas privadas, una premisa que plantea una visión intrigante y cercana a la realidad.