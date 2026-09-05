El inicio de septiembre 2026 trajo consigo una noticia que llamó la atención de más de uno, luego de que Togo planteara ante la ONU la adopción de un mapamundi que represente con mayor precisión las dimensiones reales de los países y continentes. Sin embargo, de aprobarse esta histórica propuesta, el uso de la nueva versión del mapa sería recomendado en Gobiernos, instituciones educativas y escuelas, aunque la proyección de Mercator no quedaría prohibida. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES EL NUEVO TAMAÑO DEL MAPA QUE ACABA DE APROBAR LA ONU?

Este 4 de septiembre, la Asamblea General de la ONU aprobó, con 164 votos a favor, seis abstenciones y un voto en contra, una propuesta para promover el uso de mapas que representen con mayor precisión las dimensiones reales de la superficie terrestre. De esta manera, la proyección de Mercator, implementada en 1569 y utilizada durante siglos para representar el planeta, dejaría de ser la principal referencia en diversos ámbitos. De acuerdo con la resolución impulsada por Togo, este sistema cartográfico distorsiona el tamaño real de los territorios. Así, África aparece reducida, mientras que regiones cercanas a los polos, como Groenlandia, Europa, Norteamérica y Rusia, se muestran sobredimensionadas.

@milenio 🗺️ La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución para promover el abandono progresivo de la proyección de Mercator y fomentar mapas que representen con mayor fidelidad el tamaño real de los continentes, especialmente África, históricamente reducido en las representaciones cartográficas más utilizadas. La iniciativa, presentada por Togo junto con varios países africanos y respaldada por la Unión Europea, fue aprobada con 164 votos a favor, uno en contra de Estados Unidos y seis abstenciones. La resolución busca impulsar una representación geográfica que refleje de manera más precisa las dimensiones del planeta. La decisión tiene una importancia histórica, pues cuestiona una visión del mundo utilizada durante siglos y reconoce cómo la cartografía también ha influido en la percepción política, cultural y simbólica de los continentes. Para África, representa un paso hacia una representación más justa de su verdadera dimensión y peso en el mundo. 📸 Correct The Map #MilenioNoticias #MilenioInforma #África #ONU #Mapa ♬ Luto - DJ EV

Por ello, según la iniciativa, Equal Earth, creado en 2018, ofrece una representación más precisa de las dimensiones de los continentes y reduce la distorsión en las zonas cercanas a los polos. Con esta proyección, África aparece considerablemente más grande que Groenlandia, cuya superficie es aproximadamente 14 veces menor. Sin embargo, todo mapa plano de la Tierra presenta algún grado de distorsión debido a su forma esférica. Finalmente, la medida podría impactar en escuelas y herramientas digitales, aunque la ONU mantiene sus mapas oficiales y actualizó su versión mundial recién en julio de 2026, conforme comparte Perú21.

¿POR QUÉ SE PODRÍA GENERAR NUEVOS OCÉANOS EN ÁFRICA?

El continente africano está experimentando un notable proceso geológico que podría llevar a su división en dos partes. Este fenómeno es observable en la gran grieta conocida como el Rift de África Oriental, que se extiende a lo largo de 3.500 kilómetros, desde el Mar Rojo hasta Mozambique. Detectado por primera vez hace unos seis años, este desgarro es el resultado de fuerzas de extensión horizontal en la litosfera, que han causado que la capa más externa de la Tierra se estire, adelgace y eventualmente se rompa, formando el valle del Rift.

El proceso de formación del Rift comenzó hace unos 35 millones de años y está asociado con una serie de efectos geológicos, como actividad sísmica y vulcanismo. Según la investigadora Lucía Pérez Díaz, el debilitamiento continuo de la litosfera es provocado por una gran columna de manto que asciende bajo la grieta, conocida como “superolaje africano”. Este proceso inicial de ruptura continental tiene el potencial de crear una nueva cuenca oceánica si persiste y se desarrolla con éxito.

Aunque la fisura se está abriendo a un ritmo extremadamente lento, comparable al crecimiento de las uñas de los pies, los científicos como Cynthia Ebinger han señalado que el continente se está separando a una velocidad de aproximadamente 6,35 milímetros por año. Esto indica que, aunque la división de África no será inminente, eventualmente podría resultar en la formación de un nuevo océano, similar en tamaño al Mar Rojo o incluso convertirse en una versión más pequeña del Atlántico.

El Rift de África Oriental atraviesa varios países, incluyendo Mozambique, Malawi, Tanzania, Zambia, Burundi, Ruanda, Uganda, la República Democrática del Congo, Kenia y Etiopía. Mientras la dinámica de las profundidades de la Tierra continúe permitiéndolo, esta grieta seguirá extendiéndose, y aunque aún faltan millones de años para que África se parta completamente, este fenómeno representa un fascinante testimonio del continuo cambio y movimiento de la superficie terrestre.