Por Redacción EC

El inicio de septiembre 2026 trajo consigo una noticia que llamó la atención de más de uno, luego de que Togo planteara ante la ONU la adopción de un mapamundi que represente con mayor precisión las dimensiones reales de los países y continentes. Sin embargo, de aprobarse esta histórica propuesta, el uso de la nueva versión del mapa sería recomendado en Gobiernos, instituciones educativas y escuelas, aunque la proyección de Mercator no quedaría prohibida. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.