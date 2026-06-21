Este domingo 21 de junio se celebra a la figura paterna, la cual también es honrada en diversos países del mundo. Durante la celebración del Día del Padre, las familias usualmente se reúnen para conmemorar la importante efeméride a través de almuerzos, salidas a establecimientos o simplemente realizan alguna fiesta. Aunque muchas veces no podamos estar junto a él para saludarlo, siempre se encuentra una manera especial de sentirnos cerca. Por ello, en esta oportunidad, te compartimos las mejores, bonitas y más reflexivas frases cortas para dedicárselo a propósito de la tan trascendental festividad este fin de semana. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

FRASES PARA DEDICAR EN EL DÍA DEL PADRE 2026

A continuación, te presentamos, compartido por la plataforma Quillbot, las mejores frases y mensajes para homenajear a papá en su día:

Eres mi sol en los días nublados.

Contigo, hasta lo imposible parece fácil.

Mi corazón guarda un lugar solo para ti.

Gracias por ser mi cómplice en esta vida.

Tu abrazo es mi lugar favorito.

Eres el mejor papá del universo.

Tu sonrisa ilumina mis días.

Siempre fuiste mi primer héroe.

Te amo más de lo que las palabras dicen.

Frases cortas y bonitas por el Dia del Padre en el Perú: envíale estos mensajes este 21 de junio. Foto: LR

MENSAJES BONITOS PARA COMPARTIR A PAPÁ ESTE 21 DE JUNIO