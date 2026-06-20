Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
No hay mejor excusa que el Día del Padre para reunirse y disfrutar de la música criolla, una de las expresiones más queridas de nuestra identidad. Entre guitarras, cajones y platos tradicionales, las peñas limeñas se convierten en el escenario ideal para disfrutar en familia y rendir homenaje a papá con una tarde, o noche, llena de recuerdos y buena conversación.
No hay mejor excusa que el Día del Padre para reunirse y disfrutar de la música criolla, una de las expresiones más queridas de nuestra identidad. Entre guitarras, cajones y platos tradicionales, las peñas limeñas se convierten en el escenario ideal para disfrutar en familia y rendir homenaje a papá con una tarde, o noche, llena de recuerdos y buena conversación.
MIRA: Ivalú Acurio, la hija de dos íconos de la gastronomía que sigue sus pasos y hoy lidera siete locales en Suiza
Peña Don Porfirio
Dirección: Jr. Manuel Segura 115, Barranco
Horario: Viernes a las 8:30 PM (En ocasiones importantes la peña abre los sábados también a las 8:30PM)
Ubicada en Barranco, la Peña Don Porfirio se ha convertido en uno de los espacios más emblemáticos para quienes buscan una experiencia criolla auténtica. El local ofrece para este fin de semana una serenata a papá con presentaciones en vivo en el que destacan los valses, marineras y festejos, acompañadas de una carta con clásicos peruanos y cocteles tradicionales.
Peña La Oficina
Dirección: Enrique Barrón 441, Barranco
Horario: Restaurante - lunes a viernes de 12PM a 3PM / Noches de peña - viernes y sábados de 9:30 PM a 1:30 AM
Con más de dos décadas de historia, La Oficina mantiene vivo el espíritu de las tradicionales reuniones criollas. El recinto reúne a reconocidos intérpretes y jóvenes talentos en noches cargadas de guitarra y cajón. La propuesta gastronómica incluye anticuchos, tamalitos y otros piqueos, ideales para compartir.
La Peña del Carajo
Dirección: Catalino Miranda 158, Barranco
Horario: Sábados y Domingos de 01:00 PM. A 6:00 PM
La Peña del Carajo, con más de 25 años celebrando la música criolla, es uno de los escenarios más populares de Lima. Su programación reúne a destacados artistas criollos y ofrece espectáculos que se extienden hasta altas horas de la noche. El ambiente festivo, la variedad de platos y las constantes sorpresas musicales la convierten en una de las opciones favoritas para celebrar fechas especiales como el Día del Padre.
Centro Social Cultural Musical Breña
Dirección: Jirón Olmedo 452, Breña
Horario: Jueves a domingo a las 9PM
Hablar del Centro Social Cultural Musical Breña es hablar de uno de los espacios más representativos de la tradición criolla limeña. Por sus escenarios han pasado grandes exponentes de nuestra música y aún conserva el espíritu de las antiguas jaranas. Sus reuniones son sinónimo de guitarras, cajones y canciones que evocan la Lima de antaño.
- La historia de la casona Boza y Solís de Ayacucho: la urgencia de salvar un monumento histórico del Perú
- Bogotá: el otro lado de la ciudad, desde sus tradiciones de tejo y viche
- ¿Estoy repitiendo los errores de mis padres? Cómo sanar para criar sin resentimiento
- El Rincón de Juancho: cómo un pasadizo en el Rímac se transformó en “el restaurante más angosto del Perú”
- “Quería poder bailar Beyoncé sin quitarme la esencia flamenca”: la historia de Bravata, el grupo de danza peruano que se volvió un fenómeno viral
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.