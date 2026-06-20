No hay mejor excusa que el Día del Padre para reunirse y disfrutar de la música criolla, una de las expresiones más queridas de nuestra identidad. Entre guitarras, cajones y platos tradicionales, las peñas limeñas se convierten en el escenario ideal para disfrutar en familia y rendir homenaje a papá con una tarde, o noche, llena de recuerdos y buena conversación.

Peña Don Porfirio

Dirección: Jr. Manuel Segura 115, Barranco

Horario: Viernes a las 8:30 PM (En ocasiones importantes la peña abre los sábados también a las 8:30PM)

Ubicada en Barranco, la Peña Don Porfirio se ha convertido en uno de los espacios más emblemáticos para quienes buscan una experiencia criolla auténtica. El local ofrece para este fin de semana una serenata a papá con presentaciones en vivo en el que destacan los valses, marineras y festejos, acompañadas de una carta con clásicos peruanos y cocteles tradicionales.

Peña La Oficina

Dirección: Enrique Barrón 441, Barranco

Horario: Restaurante - lunes a viernes de 12PM a 3PM / Noches de peña - viernes y sábados de 9:30 PM a 1:30 AM

Con más de dos décadas de historia, La Oficina mantiene vivo el espíritu de las tradicionales reuniones criollas. El recinto reúne a reconocidos intérpretes y jóvenes talentos en noches cargadas de guitarra y cajón. La propuesta gastronómica incluye anticuchos, tamalitos y otros piqueos, ideales para compartir.

La Peña del Carajo

Dirección: Catalino Miranda 158, Barranco

Horario: Sábados y Domingos de 01:00 PM. A 6:00 PM

La Peña del Carajo, con más de 25 años celebrando la música criolla, es uno de los escenarios más populares de Lima. Su programación reúne a destacados artistas criollos y ofrece espectáculos que se extienden hasta altas horas de la noche. El ambiente festivo, la variedad de platos y las constantes sorpresas musicales la convierten en una de las opciones favoritas para celebrar fechas especiales como el Día del Padre.

Centro Social Cultural Musical Breña

Dirección: Jirón Olmedo 452, Breña

Horario: Jueves a domingo a las 9PM

Hablar del Centro Social Cultural Musical Breña es hablar de uno de los espacios más representativos de la tradición criolla limeña. Por sus escenarios han pasado grandes exponentes de nuestra música y aún conserva el espíritu de las antiguas jaranas. Sus reuniones son sinónimo de guitarras, cajones y canciones que evocan la Lima de antaño.