Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Celebra a papá en una peña criolla, aquí te dejamos cuatro recomendaciones.
Celebra a papá en una peña criolla, aquí te dejamos cuatro recomendaciones.
Por Alejandra Garboza

No hay mejor excusa que el Día del Padre para reunirse y disfrutar de la música criolla, una de las expresiones más queridas de nuestra identidad. Entre guitarras, cajones y platos tradicionales, las peñas limeñas se convierten en el escenario ideal para disfrutar en familia y rendir homenaje a papá con una tarde, o noche, llena de recuerdos y buena conversación.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.