La incapacidad de un padre para conectar con las emociones y necesidades de su hijo constituye una ausencia psicológica que desatiende su bienestar afectivo, aun bajo el mismo techo.
La incapacidad de un padre para conectar con las emociones y necesidades de su hijo constituye una ausencia psicológica que desatiende su bienestar afectivo, aun bajo el mismo techo.
Por Milenka Duarte

Micaela es una pequeña de 10 años, que en apariencia tiene una vida perfecta. Vive en una casa hermosa, va a un buen colegio, practica su deporte favorito y materialmente no le falta nada. Además, tiene una familia que muchos envidiarían: una madre y un padre que están “presentes”.