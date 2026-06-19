Micaela es una pequeña de 10 años, que en apariencia tiene una vida perfecta. Vive en una casa hermosa, va a un buen colegio, practica su deporte favorito y materialmente no le falta nada. Además, tiene una familia que muchos envidiarían: una madre y un padre que están “presentes”.

Sin embargo, desde hace un tiempo, hay un vacío invisible que la acompaña. Tiene un padre —y está agradecida por eso—, pero siente que no la ve. Nunca le pregunta cómo se siente, no hay miradas de complicidad y las conversaciones rara vez van más allá de lo necesario.

Y es que, sin poder explicarlo del todo ha comenzado a extrañar algo más que su presencia física: extraña su atención, su interés, su cariño y su forma de estar.

Cuando un padre está presente, pero no conecta

Hay ausencias que no se ven, pero se sienten. Desde afuera, incluso pueden parecer parte de una familia funcional. Sin embargo, para un niño tienen un peso bastante profundo: crecer con un padre presente, pero emocionalmente distante.

“A diferencia de la ausencia física en la que el progenitor no está en la vida cotidiana del niño, la ausencia emocional o psicológica implica que sí está, pero permanece inaccesible a nivel afectivo. No hay necesariamente maltrato, pero sí una carencia profunda: la falta de respuesta a las necesidades emocionales del hijo. Por eso, puede entenderse como una forma de negligencia emocional pasiva, ya que lo que falta no es presencia, sino sostén afectivo”, explicó Juan Pablo Castro Coronado, psicólogo de Mapfre a Somos.

Y es que, como advirtió la psicóloga Francis Vilela de la Universidad Científica del Sur, pocas experiencias dejan una marca tan profunda como no ser atendido emocionalmente. Esta desconexión no siempre es evidente desde fuera, pero en el mundo interno del pequeño se instala como una herida persistente.

En definitiva, el impacto no es menor. De hecho, como aseguró Aída Arakaki, psicóloga de Clínica Internacional, estos niños se convierten en huérfanos emocionales, ya que se sienten solos, incluso dentro de una familia aparentemente presente.

Tener un padre cerca, pero no sentirse visto ni escuchado genera una profunda confusión en el niño. El resultado es una soledad emocional silenciosa que crece dentro de una familia aparentemente presente.

“El niño percibe cercanía física, pero no se siente visto, escuchado ni comprendido. Es una ausencia difícil de explicar, precisamente porque no hay un vacío visible, dado que el padre está ahí, pero el lazo afectivo no logra consolidarse”.

Lo paradójico es que esta desconexión puede coexistir con el amor, ya que un padre puede querer profundamente a su hijo y, aún así, no sabe cómo expresárselo. Muchas veces, esto se debe a que crecieron en entornos donde el afecto no se verbalizaba ni se demostraba, por lo que, aunque exista preocupación y compromiso, hay dificultades para abrazar, conversar o sostener emocionalmente.

A esto se suma la idea tradicional de la paternidad, pues durante mucho tiempo ser “buen padre” ha estado asociado principalmente a proveer y cumplir. Bajo esta lógica, muchos hombres no se perciben como ausentes porque sienten que están haciendo lo correcto. Sin embargo, detrás de esa creencia también puede haber ideas muy arraigadas como “yo crecí así y no me pasó nada”, que terminan normalizando la desconexión.

Lo que pasa todos los días (y casi nadie nota)

Un niño llega emocionado del colegio porque quiere compartir un logro, por lo que busca la mirada de su padre, atento a su reacción. Sin embargo, él apenas levanta la vista del celular y responde, casi en automático, que “eso es parte de sus responsabilidades”.

Y es que escenas como esta—según Brisa Rodríguez, psicóloga de Bienestar Estudiantil del Instituto de Educación Superior Certus— no necesitan de gritos ni rechazos explícitos para dejar huella. A veces, lo que más pesa es la suma de respuestas que parecen inofensivas. “no es para tanto”, “estas exagerando” o “no pasa nada”.

“Cuando esa dinámica se repite una y otra vez, el niño intenta darle sentido, pero no lo hace desde la distancia, sino que personaliza lo que ocurre. Por eso, en lugar de pensar que su padre tiene dificultades para conectar, suele concluir algo mucho más duro: que él no es lo suficientemente importante, que hay algo malo en él o que sus emociones son un problema. La ausencia emocional, entonces, deja de percibirse como una limitación del adulto y se convierte en una supuesta falla propia”, destacó Aída Arakaki.

Es ahí donde se empiezan a construir ciertas creencias que pueden acompañarlo durante años. Tal como indicó Pedro González, psicólogo y docente de la carrera de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), el niño puede crecer sintiendo que no merece afecto, que debe cuidarse de no se una carga o que es mejor levantar una coraza para evitar la desilusión.

Las huellas de la ausencia paterna

En los primeros años, la ausencia emocional no se vive solo como una idea, sino como una sensación difícil de nombrar. De acuerdo con Arakaki, algunos niños se vuelven más retraídos y dejan de expresar lo que sienten porque creen que nadie los escuchará. Otros, en cambio, hacen lo contrario: buscan atención constantemente o desarrollan conductas desafiantes.

Con el paso del tiempo, esas formas de adaptarse no desaparecen, sino que se transforman. En la adolescencia, esa misma herida puede convertirse en dificultades para confiar, en una autoestima frágil o en una necesidad constante de aprobación, que muchas veces los lleva a buscar afecto en relaciones poco saludables.

Los niños tienden a personalizar el desapego pensando que no son valiosos o que exageran lo que sienten, una dolorosa interpretación que daña profundamente su autoestima.

“En esta etapa crítica del desarrollo se pueden observar dos caminos casi opuestos. Por un lado, están quienes intensifican la búsqueda: conductas riesgosas, decisiones impulsivas, formas de exponerse que, en el fondo, parecen decir “mírame ahora”. Por otro, están los que se vuelven “perfectos”: no causan problemas, cumplen con todo y parecen el hijo ideal. Sin embargo, en ese silencio también hay un costo. Es una sobreadaptación que muchas veces implica reprimir lo que sienten, y que puede manifestarse más adelante en el cuerpo o en trastornos como la ansiedad, la bulimia o la anorexia”, subrayó el psicólogo Pedro González.

Aunque no hay una única forma de vivir este tipo de dinámicas, lo que más duele suele ser la presencia sin conexión emocional. Como bien señaló Arakaki desde su experiencia en consulta, cuando un padre está lejos, el niño logra procesar la ausencia, pero cuando está cerca y, aun así, permanece inaccesible, el impacto es mucho más devastador: genera confusión, frustración persistente y un profundo sentimiento de rechazo.

El adulto que aprendió desde la ausencia

Crecer con un padre físicamente presente, pero emocionalmente inaccesible no es una vivencia que se queda en la infancia. Es una sombra que, de manera silenciosa, se proyecta en las decisiones, los miedos y los vínculos del adulto.

En el amor y la pareja

Una de las manifestaciones más comunes ocurre al momento de elegir pareja, ya que muchas personas suelen relacionarse desde lo que aprendieron en casa, especialmente si no tuvieron un modelo de conexión saludable, motivo por el cual, es más fácil repetir el patrón sin darse cuenta.

“En la elección de pareja se suele escoger a alguien similar a ese padre distante emocionalmente”, sostuvo Pedro González. Detrás de esta decisión—añadió— opera un mecanismo sutil: “existe la fantasía inconsciente de repararlo, como si se pudiera hacer con la pareja lo que no se logró con el propio padre”.

Asimismo, esta dinámica puede repercutir en la intimidad. De acuerdo con el psicólogo de la UARM, es común que estas personas experimenten mucha inseguridad con su propio cuerpo y con el hecho de sentirse verdaderamente “elegidas”.

En esta misma, Aída Arakaki mencionó que esta herida de la infancia puede traducirse en miedo constante al abandono, una necesidad crónica de aceptación y serias dificultades para establecer límites saludables, arrastrando una tendencia a priorizar siempre las necesidades de los demás antes de las propias.

En el entorno laboral

El vacío emocional de la infancia también puede impactar en el trabajo, pues la falta de validación paterna puede moldear dos perfiles muy claros en el desempeño profesional:

La autoexigencia desmedida: El adulto puede volverse un profesional “muy estricto, crítico y rígido”, canalizando en el control laboral la seguridad que le faltó en el plano afectivo.

El adulto puede volverse un profesional “muy estricto, crítico y rígido”, canalizando en el control laboral la seguridad que le faltó en el plano afectivo. La sumisión ante la autoridad: Por otro lado, se observa con frecuencia a personas que toleran jefes y entornos laborales tóxicos. “Vínculos muy parecidos a los de sus padres, que los hacen sentir culpables por el simple hecho de sentir o necesitar presencia emocional, reconocimiento o cariño”, advirtió González.

La reconexión empieza cuando el padre acepta el peso de su ausencia y el hijo puede expresarse sin temor. Al final, los puentes rotos no se reconstruyen con palabras, sino con la constancia de estar presentes.

En la vida social

En el plano de las amistades y el entorno social, la desconexión se convierte en un mecanismo de defensa. Al no haber tenido un puerto seguro en la figura paterna, el adulto aprende que mostrarse vulnerable es peligroso. Por esta razón, les cuesta mucho confiar en los demás, así como también suelen mostrarse frías y poco afectuosas.

El reto de la propia paternidad

Una de las mayores preocupaciones de quienes crecieron con esta carencia es si están condenados a replicarla con sus propios hijos. La respuesta de los expertos es un “sí, pero con un matiz de esperanza”.

En este sentido, Francis Vilela sostuvo que, en la mayoría de los casos, existe un alto riesgo de repetir los patrones negativos en el propio rol de padre o madre, aunque aclaró que no se puede generalizar. Por su parte, Arakaki coincidió en que la repetición ocurre porque el ser humano opera desde lo conocido, pero la buena noticia es que los patrones no son destinos inevitables. Con conciencia, apoyo y trabajo personal, podemos modificarlos.

¿Se puede reparar ese vínculo?

Reparar ese vínculo sí es posible, pero requiere de un proceso mutuo que exige derribar murallas emocionales.

Para que exista una reconexión real, la psicóloga de Clínica Internacional precisó que, por un lado, el padre necesita poder ver el impacto de su ausencia emocional y mostrarse dispuesto a escuchar sin ponerse a la defensiva. Por el otro, es importante que el hijo pueda expresar lo que siente sin temor, en un espacio seguro.

“La reconexión requiere tiempo, empatía, constancia y, sobre todo acciones concretas más que promesas”.

¿Por dónde empezar?

Para la especialista, este cambio de historia —tanto para el adulto que arrastra el vacío como para el padre que se reconoce en esa distancia— inicia al reconocer la situación con honestidad, sin culpa y sin negación.

Sin embargo, cuando se busca frenar a tiempo en el hogar, el esfuerzo diario se traduce en estas acciones cotidianas: