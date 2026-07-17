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Impedir que un padre vea a sus hijos también vulnera sus derechos

En el Derecho de Familia existe un principio que debe orientar toda decisión relacionada con los menores de edad: el interés superior del niño.

Javier Arrieta
Por

Abogado socio del estudio García Bustamante

jarrieta@gbabogados.pe

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Resumen

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En el Derecho de Familia existe un principio que debe orientar toda decisión relacionada con los menores de edad: el interés superior del niño | Foto: Referencial
En el Derecho de Familia existe un principio que debe orientar toda decisión relacionada con los menores de edad: el interés superior del niño | Foto: Referencial

Cuando una pareja se separa, la relación sentimental termina, pero la relación entre padres e hijos continúa. Esa es una diferencia que, en la práctica, muchas veces se olvida. Es frecuente que uno de los progenitores, movido por el resentimiento o por los conflictos derivados de la ruptura, impida que el otro mantenga contacto con sus hijos. Sin embargo, esta conducta no solo afecta al padre o a la madre que no puede verlos, sino que también vulnera un derecho fundamental del propio niño.