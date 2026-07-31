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Errores de los padres en un proceso de tenencia

El Derecho de Familia no busca premiar a los adultos, sino garantizar que los niños crezcan en las mejores condiciones posibles.

Javier Arrieta
Por

Abogado socio del estudio García Bustamante

jarrieta@gbabogados.pe

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Resumen

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¿Cuáles son los errores que suelen cometer los padres en un proceso de tenencia? | Foto: Istock.
¿Cuáles son los errores que suelen cometer los padres en un proceso de tenencia? | Foto: Istock.

Después de más de dos décadas ejerciendo el Derecho de Familia, he llegado a una conclusión que se repite en casi todos los procesos de tenencia. El principal problema no suele estar en la ley ni en la decisión del juez. Muchas veces comienza con la actitud de los propios padres.