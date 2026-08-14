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La patria potestad y la tenencia no son sinónimos

La confusión es comprensible. Algunos padres creen que, si un juez decide que el hijo vivirá con el otro progenitor, automáticamente perderán la patria potestad. Esto no es así.

Javier Arrieta
Por

Abogado socio del estudio García Bustamante

jarrieta@gbabogados.pe

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Resumen

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El Código de los Niños y Adolescentes establece expresamente que la separación convencional y el divorcio ulterior no suspenden, por sí solos, el ejercicio de la patria potestad | foto: Referencial
El Código de los Niños y Adolescentes establece expresamente que la separación convencional y el divorcio ulterior no suspenden, por sí solos, el ejercicio de la patria potestad | foto: Referencial

Cuando una pareja se separa, una de las mayores preocupaciones de los padres es saber qué pasará con sus hijos. En ese momento suelen aparecer dos palabras que, aunque están relacionadas, significan cosas distintas: patria potestad y tenencia.