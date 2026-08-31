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Mitos y verdades sobre la pensión de alimentos

Cumplir 18 años no significa que la pensión desaparezca automáticamente. Cada caso debe analizarse de acuerdo con las circunstancias del hijo.

Javier Arrieta
Por

Abogado socio del estudio García Bustamante

jarrieta@gbabogados.pe

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Resumen

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Conoce los mitos y verdades sobre la pensión de alimentos (Foto: Pixabay / Referencial)
Conoce los mitos y verdades sobre la pensión de alimentos (Foto: Pixabay / Referencial)

Siendo abogado de Familia, hay una pregunta que escucho con mucha frecuencia: ¿hasta cuándo tengo que pagar la pensión de alimentos? A partir de ella aparecen otras: ¿puede aumentarse?, ¿puede reducirse?, ¿qué pasa si pierdo mi trabajo? y, finalmente, ¿cuándo termina esta obligación?