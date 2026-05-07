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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

La conducta deshonrosa como causal de divorcio

No se trata de un error aislado o una discusión ocasional, sino de comportamientos constantes que afectan seriamente la relación.

    Javier Arrieta
    Por

    Abogado socio del estudio García Bustamante

    jarrieta@gbabogados.pe

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    La conducta deshonrosa es una de las causas de divorcio reconocidas por el Código Civil peruano | Imagen: Referencial
    La conducta deshonrosa es una de las causas de divorcio reconocidas por el Código Civil peruano | Imagen: Referencial
    / Pedro/Cardenas

    La conducta deshonrosa es una de las causas de divorcio reconocidas por el Código Civil peruano en el artículo 333, inciso 6. Se presenta cuando uno de los esposos mantiene conductas repetidas que afectan el respeto, la confianza y la tranquilidad dentro del matrimonio, haciendo difícil o imposible continuar con la convivencia.