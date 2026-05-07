La conducta deshonrosa como causal de divorcio

La conducta deshonrosa es una de las causas de divorcio reconocidas por el Código Civil peruano en el artículo 333, inciso 6. Se presenta cuando uno de los esposos mantiene conductas repetidas que afectan el respeto, la confianza y la tranquilidad dentro del matrimonio, haciendo difícil o imposible continuar con la convivencia.

En palabras simples, ocurre cuando uno de los cónyuges realiza actos que dañan la dignidad del otro y perjudican la estabilidad familiar. No se trata de un error aislado o una discusión ocasional, sino de comportamientos constantes que afectan seriamente la relación.

La ley también señala que nadie puede pedir el divorcio basándose en una situación que él mismo provocó. Es decir, un cónyuge no puede acusar al otro de conducta deshonrosa si participó directamente en esos mismos actos o contribuyó al problema.

Para determinar si existe esta causal, el juez analiza cada caso de manera individual. Para ello toma en cuenta la educación, las costumbres y la conducta de ambos esposos. Esto significa que no todas las situaciones serán valoradas de la misma forma, ya que cada familia tiene una realidad distinta.

Uno de los ejemplos más comunes es la falta de respeto o las conductas relacionadas con la infidelidad. Aunque no siempre exista adulterio, ciertos actos pueden humillar emocionalmente al otro cónyuge. Por ejemplo, enviar mensajes amorosos o fotografías íntimas a otra persona, mantener conversaciones románticas constantes por WhatsApp, besarse públicamente con terceros o llevar una doble relación sentimental.

También son frecuentes los casos relacionados con adicciones o vicios que afectan la vida familiar. El alcoholismo, la drogadicción o la ludopatía pueden convertirse en conductas deshonrosas cuando generan problemas económicos, discusiones permanentes o abandono familiar. Por ejemplo, gastar constantemente el dinero del hogar en apuestas o llegar todos los días en estado de ebriedad puede afectar gravemente la convivencia.

Asimismo, existen otros actos que pueden ser considerados deshonrosos, como participar en actividades delictivas, protagonizar escándalos públicos o frecuentar prostíbulos de manera habitual. Del mismo modo, el abandono de las obligaciones familiares, la falta de responsabilidad económica o la ociosidad extrema también pueden perjudicar seriamente el matrimonio.Un aspecto importante es que normalmente no basta con un solo hecho aislado.

En la mayoría de los casos debe existir repetición de conductas que demuestren una actitud constante. Además, muchas veces estos actos tienen repercusión pública y afectan el honor o la imagen de la familia.

Para acreditar esta causal pueden presentarse diferentes medios de prueba, como mensajes de WhatsApp, publicaciones en redes sociales, fotografías, videos, denuncias policiales o declaraciones de testigos. Actualmente, las pruebas digitales son muy utilizadas en este tipo de procesos judiciales.

La ley establece que esta causal debe ser invocada dentro de los seis meses desde que el cónyuge afectado conoció los hechos. Sin embargo, mientras la conducta continúe ocurriendo, la acción puede mantenerse vigente.

Además, el cónyuge responsable puede perder derechos hereditarios respecto del otro y, en algunos casos, el juez puede ordenar el pago de una indemnización por daño moral si se demuestra que la conducta ocasionó un grave perjuicio emocional.

En conclusión, la conducta deshonrosa busca proteger a la persona que sufre comportamientos graves y repetitivos dentro del matrimonio. No cualquier discusión constituye esta causal de divorcio, sino aquellos actos constantes que destruyen el respeto y hacen imposible la convivencia. Por ello, cada caso debe ser evaluado cuidadosamente por el juez tomando en cuenta las pruebas y las circunstancias particulares de la pareja.