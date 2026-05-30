La construcción necesita colaboración

La construcción en el Perú continúa enfrentando retrasos, sobrecostos y constantes conflictos entre los actores involucrados en un proyecto. Gran parte de estos problemas se origina en modelos tradicionales donde cada participante trabaja de manera aislada y con objetivos independientes, lo que genera una baja integración entre diseño, planificación y construcción. Como consecuencia, muchas decisiones se toman de forma tardía, aumentando riesgos, pérdidas económicas y dificultades durante la ejecución.

Frente a esta realidad, el Integrated Project Delivery (IPD) surge como un enfoque innovador basado en la colaboración temprana y la toma de decisiones conjunta. Este modelo busca que todos los actores trabajen como un solo equipo, priorizando el valor global del proyecto por encima de intereses individuales y reduciendo la fragmentación. Además de mejorar la comunicación entre las partes, este modelo busca reducir riesgos, optimizar tiempos y disminuir pérdidas durante la ejecución. En el Perú, ya existen proyectos que vienen aplicando enfoques colaborativos inspirados en el IPD, demostrando mejoras importantes en coordinación, productividad y cumplimiento de plazos.

El país necesita impulsar con mayor fuerza modelos colaborativos que permitan transformar la forma en que gestionamos proyectos, porque, mientras la construcción siga trabajando fragmentadamente, los retrasos y sobrecostos seguirán siendo un problema. El futuro de la construcción no dependerá solo de quién construya más rápido, sino de quién logre colaborar mejor.