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La construcción necesita colaboración

“El futuro de la construcción no dependerá solo de quién construya más rápido, sino de quién logre colaborar mejor”.

    Roosvelt Núñez
    Por

    Estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Ingeniería

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    “En el caso de la minería su desarrollo impulsa directamente sectores como el transporte, la construcción, la electricidad, el gas y vastos sectores de la manufactura y los servicios”. (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    “En el caso de la minería su desarrollo impulsa directamente sectores como el transporte, la construcción, la electricidad, el gas y vastos sectores de la manufactura y los servicios”. (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    La construcción en el Perú continúa enfrentando retrasos, sobrecostos y constantes conflictos entre los actores involucrados en un proyecto. Gran parte de estos problemas se origina en modelos tradicionales donde cada participante trabaja de manera aislada y con objetivos independientes, lo que genera una baja integración entre diseño, planificación y construcción. Como consecuencia, muchas decisiones se toman de forma tardía, aumentando riesgos, pérdidas económicas y dificultades durante la ejecución.

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