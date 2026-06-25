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Resumen

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Por Christian Silva

La construcción habría registrado una caída de 5,9% en mayo ante la contracción del avance de obras públicas, estimó la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) en la presentación de su reciente Informe Económico de la Construcción.