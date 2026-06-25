La construcción habría registrado una caída de 5,9% en mayo ante la contracción del avance de obras públicas, estimó la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) en la presentación de su reciente Informe Económico de la Construcción.

De acuerdo con Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, el avance de obras públicas habría caído 43,2% en el quinto mes del año frente al mismo período de 2025.

“Es la obra pública la que está más afectada. Esta disminución se debe a que hay falta de recursos que paralizan obras. Generalmente se debe a malos expedientes, problemas en la ejecución, mayores plazos o montos”, indicó.

Agregó que el consumo interno de cemento crecería 5,5% en mayo.

Es así que entre enero y mayo de este año, el sector construcción habría registrado un crecimiento de 9,2%, principalmente sustentado en el aumento de 12,4% en el consumo de cemento y en la inversión privada, sostuvo Valdivia.

Respecto al bimestre mayo-junio, Valdivia indicó que se espera un crecimiento de 7,8% en las operaciones de las empresas, con una mejor perspectiva para el grupo de constructores de edificaciones o de inmobiliarias.

Hacia el cierre del año, Capeco proyecta que la construcción crecerá 9,4% frente al 2025.

Además… Obras paralizadas De acuerdo a Capeco, a marzo de este año habían 2.241 obras paralizadas. La inversión en estos proyectos públicos superan los S/73.000 millones. “El porcentaje de obras paralizas ha crecido un 69,5% en comparación a marzo de 2025. El 68% de obras paralizadas pertenecen a los gobiernos locales y más del 58% del monto paralizado corresponde a obras del gobierno nacional”, sostuvo Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco.

Obras públicas

Respecto a la inversión pública, Valdivia indicó que entre enero y mayo de este año se ha observado una caída del 6% en la ejecución a nivel del gobierno nacional frente al mismo período de 2026.

En cambio, el crecimiento de ejecución en gobiernos regionales y en municipalidades fue de 15,7% y de 13,9%, respectivamente.

Por otro lado, Valdivia indicó que la adjudicación de proyectos bajo la modalidad de obras por impuestos (OxI) alcanzó los S/4.940 millones. De mantenerse este ritmo de adjudicaciones, se podrían registrar S/9.880 millones hacia fin de año, de acuerdo con Capeco.

Además… Fenómeno de El Niño Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, recordó que en estos meses hay una probabilidad de que el país afronte un fenómeno de El Niño de intensidad moderada. Añadió que entre octubre de este año y enero del 2027, existe un 60% de probabilidad de que la intensidad del fenómeno sea fuerte. Sostuvo que existe una falta de planificación y alta informalidad en la ocupación de los suelos.

Créditos

Según el gremio de la construcción, entre mayo de 2025 y abril de 2026 se colocaron 46.309 créditos hipotecarios, lo que representa un aumento del 14% frente al período mayo 2024 y abril 2025.

Valdivia indicó que se mantiene el problema existente con el crédito Mivivienda, dado que su colocación (9.498 créditos) es la segunda más baja en estos últimos cinco años.

Los montos desembolsados en este período de tiempo fueron de más de S/17.325 millones.

Solo en abril, se colocaron 4.280 créditos hipotecarios, cifra menor frente a marzo de este año, cuando se entregaron 4.310 créditos hipotecarios.

Por otro lado, Valdivia sostuvo que hay una caída en las colocaciones de MiVivienda. Y es que, a mayo de este año, se realizaron 728 operaciones, cifra menor a la de abril (774) y a la de marzo (861).

Estimó que las operaciones al cierre del año podrían registrar una contracción de 6,9% frente al 2025.

Respecto a las oficinas prime en Lima, indicó que el stock no ha variado entre el primer trimestre de 2026 y el último trimestre de 2025.

Además, no se viene incorporando una nueva oferta de oficinas prime al mercado, pero sí se observa una disminución del ratio de disponibilidad, alcanzando 10,3% en el trimestre de 2026.

“Los metros cuadrados libres se están reduciendo porque hay ocupación, aunque no hay oferta nueva. Esto hace que los precios (de arrendamiento) crezcan un poco más”, agregó.