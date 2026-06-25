00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) reveló que ya identificó preliminarmente más de 2.000 empresas, las cuales se encuentran en distintas etapas del procedimiento para determinar si corresponde atribuirles la condición de Sujetos Sin Capacidad Operativa (SSCO), en el marco de la estrategia que viene implementando para combatir la emisión de facturas falsas y reducir la evasión tributaria.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.