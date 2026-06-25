La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) reveló que ya identificó preliminarmente más de 2.000 empresas, las cuales se encuentran en distintas etapas del procedimiento para determinar si corresponde atribuirles la condición de Sujetos Sin Capacidad Operativa (SSCO), en el marco de la estrategia que viene implementando para combatir la emisión de facturas falsas y reducir la evasión tributaria.

Durante la presentación de esta estrategia, el superintendente nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, Javier Franco Castillo, explicó que la entidad publicó una primera relación de 110 empresas que ya fueron declaradas SSCO, pero aclaró que existe un universo mayor de empresas identificado preliminarmente mediante herramientas de analítica de datos, inteligencia artificial y el análisis de información.

La Sunat informó que las 110 empresas declaradas como Sujetos Sin Capacidad Operativa emitieron comprobantes a más de 60.000 clientes.

“Son 2.000 empresas que ya han sido identificadas preliminarmente y que están en diferentes estadios. Algunos están en un trabajo de campo haciendo la verificación en sus establecimientos; hay otros que ya están en una etapa documentaria y hay otros que están próximos a ser publicados”, señaló.

Franco Castillo explicó que la identificación de estas empresas parte del análisis de información y del uso de inteligencia artificial, tras lo cual la Sunat realiza verificaciones de campo para corroborar si los contribuyentes cuentan con recursos económicos, financieros, materiales o humanos que sustenten las operaciones que facturan. Según explicó, si no logran acreditarlo y culminan las etapas previstas por la norma, son declaradas Sujetos Sin Capacidad Operativa y pasan a integrar la lista pública que difunde la Sunat.

La primera relación comprende 110 empresas que emitieron más de 478.000 facturas, 24.000 notas de crédito y 331 notas de débito a más de 60.000 clientes. Según la entidad, dichos comprobantes generaron un crédito fiscal superior a S/ 1.025 millones que no será reconocido. Los clientes disponen de un plazo para solicitar la revisión de esos comprobantes y, de no regularizar su situación, podrán ser fiscalizados.

La Sunat informó que las 110 empresas declaradas como Sujetos Sin Capacidad Operativa emitieron más de 478.000 facturas a más de 60.000 clientes.

Del total de empresas declaradas como SSCO, 73 se ubican en Lima, 15 en La Libertad, cuatro en Arequipa, cuatro en Cajamarca, cuatro en Huánuco, dos en Chimbote, dos en Ayacucho, dos en Ica, dos en Juliaca, una en Piura y una en Tacna. Asimismo, alrededor de 40.000 de los clientes vinculados pertenecen al Régimen Mype Tributario, 13.000 al Régimen Especial y 5.000 al Régimen General. Por actividad económica, más de 25.000 corresponden al sector servicios, 17.000 al comercio, 8.000 a manufactura y 7.000 a construcción.

El superintendente indicó que tanto quienes venden como quienes adquieren facturas falsas asumen responsabilidades. En el caso de los emisores, recordó que la modificación de la Ley Penal Tributaria permite denunciar penalmente incluso el solo ofrecimiento de venta de estos comprobantes.

“El que vende, gracias a la modificación de la Ley Penal Tributaria, el solo ofrecimiento de la venta de estas facturas ya es causal para nosotros poder denunciarlo penalmente”, afirmó.

La entidad indicó que los compradores que no regularicen el uso de facturas observadas podrán ser fiscalizados y, de corresponder, enfrentar responsabilidades penales.

Asimismo, precisó que la restricción para emitir comprobantes no solo alcanza a la empresa declarada como SSCO, sino también a las empresas vinculadas a sus representantes legales. Respecto de los adquirentes, indicó que la Sunat viene enviando comunicaciones preventivas para que retiren voluntariamente esos comprobantes de su contabilidad. En caso contrario, podrán ser sometidos a un proceso de fiscalización, en el que se determinarán las responsabilidades administrativas y, de corresponder, penales.

Consultado sobre los sectores económicos involucrados, Franco Castillo sostuvo que se trata de un fenómeno transversal, aunque señaló que los principales casos detectados corresponden a empresas de construcción, transporte y minería.

Por su parte, Rocío Altamirano, funcionaria de la Sunat a cargo del procedimiento SSCO, añadió que también identificaron casos en comercio y operaciones vinculadas con exportadores. Asimismo, indicó que detrás de algunas de estas empresas existen organizaciones y profesionales especializados en su constitución.

“Hay determinados profesionales que constituyen estas empresas que denominamos cascarón. Solamente existen en papeles porque cuando hacemos la verificación de campo no tienen capacidad operativa, no tienen trabajadores, bienes ni infraestructura”, sostuvo.

Altamirano señaló que la Sunat espera presentar próximamente un caso emblemático relacionado con este tipo de organizaciones.

Durante la conferencia, la Sunat también informó que durante el 2025 incorporó a más de un millón de nuevos contribuyentes. En tanto, entre enero y mayo del 2026 registró 503.041 nuevas inscripciones, un incremento de 18,7% respecto del mismo período del año anterior. Asimismo, señaló que ha realizado 65.140 visitas de orientación en 306 zonas comerciales y presentó un módulo virtual que permitirá sustituir la multa por capacitación para pequeños contribuyentes con ingresos de hasta 150 UIT que cometan por primera vez determinadas infracciones.

Entre enero y mayo del 2026 la Sunat registró 503.041 nuevos contribuyentes, un incremento de 18,7% respecto del mismo período del año anterior.

En otro momento, el gerente de Estrategia de Ingresos y Tributación Interna de la Sunat, Carlos Rojas, señaló que el liderazgo del Perú en el crecimiento de la recaudación tributaria en la región, según el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), respondió tanto a la mejora de la actividad económica como al fortalecimiento de las acciones de control de la administración tributaria.

“Existe un rol fundamental en el trabajo de la administración tributaria que amplía la base tributaria y reduce también el incumplimiento tributario, aunado justamente a la mejora de la actividad económica”, indicó.