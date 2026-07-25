El jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Javier Franco, adelantó que la recaudación acumulada entre enero y julio superaría los S/120.143 millones, con un crecimiento real de 13,6% frente al mismo período del 2025. En entrevista exclusiva con El Comercio, explicó los factores que impulsaron este resultado y detalló las nuevas acciones de control sobre las empresas fantasma y el combustible comercializado en Madre de Dios. También presentó un balance de la tributación de las plataformas digitales e informó sobre la deuda tributaria en controversia, el uso del intercambio internacional de información para identificar patrimonios en el exterior y los controles aduaneros en el puerto de Chancay.

-La recaudación alcanzó más de S/104.000 millones durante el primer semestre y creció poco más de 13% en términos reales. ¿Qué factores explicaron principalmente este resultado y cuál tuvo mayor peso?

Julio también es un mes muy importante para la recaudación. Al cierre de julio vamos a recaudar más de S/120.143 millones. En el acumulado de enero al 31 de julio, esto representaría S/17.888 millones más que en el mismo período del 2025 y un crecimiento real de 13,6%.

Ese resultado nos indica que vamos a cumplir con lo establecido en el marco macroeconómico, que fija una meta de S/188.000 millones. Somos optimistas y consideramos que incluso podremos superarla.

Este desempeño responde al dinamismo de la economía, los precios de los minerales y la gestión de la administración tributaria, basada en cuatro pilares. El primero es la facilitación mediante la digitalización de procesos y las declaraciones prellenadas; el segundo, la asistencia a través de campañas de formalización, la asistente virtual Sofía y la capacitación; y el tercero, la prevención mediante alertas sobre errores u omisiones.

El cuarto pilar es el control de actividades ilícitas como la minería ilegal, las empresas fantasma identificadas mediante inteligencia artificial, el contrabando, el tráfico de drogas y los grandes evasores. Aplicamos estrategias diferenciadas de acuerdo con el perfil de cada contribuyente.

“Al cierre de julio vamos a recaudar más de S/120.143 millones”.



Plataformas digitales

-¿Qué balance hace la Sunat de la aplicación del IGV a las plataformas digitales, conocido como ‘impuesto Netflix’? ¿Cuánto se ha recaudado y cuánto esperan obtener este año?

Durante el 2025 se recaudaron S/624 millones y en lo que va del 2026, hasta julio, hemos recaudado S/365 millones. Proyectamos obtener más de S/800 millones este año.

Este resultado responde a que la administración tributaria viene identificando a más empresas y realizando un trabajo de control, monitoreo y prevención. Esto permitiría incrementar en más de S/200 millones la recaudación anual de este impuesto frente al 2025.

Hay otro impuesto que a veces se confunde con este, que es el impuesto selectivo al consumo aplicado a los juegos y apuestas. En el 2025 recaudamos S/396 millones y en lo que va del 2026 ya alcanzamos S/520 millones. Proyectamos superar los S/900 millones al cierre del año.

En el caso de los juegos y apuestas, este resultado ha sido posible por el trabajo conjunto entre la Sunat y el Mincetur. El intercambio de información permite identificar a las empresas, conocer su movimiento económico y verificar que cumplan con el pago del impuesto.

-¿Cuántas plataformas extranjeras se han inscrito para declarar y pagar el IGV, y qué ocurre con aquellas que no cumplen?

Actualmente se encuentran inscritas más de 110 empresas o plataformas extranjeras, entre ellas prácticamente todas las de mayor tamaño. Ha funcionado la coordinación directa entre la administración tributaria y estas compañías para que efectúen la retención y declaren el impuesto. Este esquema evita trasladar al usuario la responsabilidad de realizar directamente el pago.

Sin embargo, se trata de una economía en constante evolución y todos los días aparecen nuevas plataformas. Por eso, la identificación y el monitoreo deben ser continuos. Estimo que en los próximos años podríamos superar las 200 o 300 plataformas inscritas y estamos preparados para ello.

-¿Ha sido necesario activar la retención mediante bancos y emisores de tarjetas para las plataformas que no se inscribieron o incumplieron?

Todavía no. Es un mecanismo en el que estamos trabajando con el sector, especialmente para las plataformas que aún no han podido ser incorporadas, aunque representan un porcentaje mínimo.

No es algo que la Sunat pueda implementar únicamente mediante una resolución. Requiere coordinación con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otras entidades involucradas. Primero debe existir una articulación sectorial para encontrar el mecanismo más rápido de implementación. Entendemos que, mediante la nueva delegación de facultades, podríamos impulsar este tema como una prioridad.

Más de 110 plataformas extranjeras se han inscrito para declarar y pagar el IGV en el Perú. La Sunat todavía no ha activado la retención o percepción mediante bancos y emisores de tarjetas. (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Fiscalización, base y deuda tributaria

-Mediante el intercambio internacional de información, la Sunat puede identificar fondos de peruanos en el exterior. ¿Cómo utiliza esta herramienta para fiscalizar ingresos no declarados de ‘youtubers’, ‘influencers’ o personas con negocios de comercio electrónico que reciben sus ganancias en cuentas extranjeras?

El Perú preside actualmente la Iniciativa de América Latina del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, lo que nos ha permitido asumir una posición relevante en esta estrategia.

Durante el 2025, la Sunat recibió información financiera de cerca de 100 jurisdicciones mediante el Intercambio Automático de Información Financiera o Estándar Común de Reporte (CRS), del que el Perú forma parte. Esa información corresponde a más de 110.000 contribuyentes, todos personas naturales.

Cruzamos esos datos con las declaraciones presentadas ante la Sunat para detectar brechas de evasión o incumplimiento. Mediante este mecanismo hemos identificado a más de 15.000 peruanos con patrimonios importantes en el extranjero. Ya no se trata de casos puntuales, sino de un proceso que realizamos permanentemente.

-¿Cuánto se ha recuperado mediante esta información?

A partir de los datos recibidos hemos iniciado acciones de asistencia para que los contribuyentes cumplan correctamente sus obligaciones tributarias. Estas acciones han generado, en lo que va del 2026, pagos por más de S/200 millones.

-¿Qué resultados han obtenido respecto de los alquileres realizados mediante plataformas digitales?

Hemos identificado a más de 34.000 propietarios que alquilan inmuebles mediante plataformas como Airbnb. El impuesto potencial asociado a estas operaciones asciende a S/15 millones. En estos casos, la tasa aplicable a las rentas por alquiler es de 5%.

Más que un asunto estrictamente recaudatorio, se trata de formalizar una actividad muy habitual en el país. Ahora contamos con información que nos permite ampliar la cobertura y promover que estos propietarios cumplan sus obligaciones.

-La Sunat señaló que la base tributaria creció en más de un millón de contribuyentes durante el 2025 y en alrededor de medio millón este año. ¿Cuántos de los nuevos inscritos declaran y pagan efectivamente impuestos y cuánto aportan a la recaudación?

La ampliación de la base tributaria no debe entenderse solamente como la incorporación de nuevos contribuyentes al registro de la Sunat. También implica conseguir que quienes ya están inscritos declaren y paguen lo que les corresponde. Durante el 2025 incorporamos a más de un millón de contribuyentes y en lo que va del 2026 ya hemos inscrito a más de 580.000, tanto de manera voluntaria como de oficio.

Otro reto es reducir las brechas de incumplimiento. Los niveles de informalidad de entre 70% y 80% se refieren principalmente al ámbito laboral. En materia tributaria, la brecha alcanza aproximadamente el 32% en el IGV y el 52% en el impuesto a la renta.

En términos generales, el 96% de los contribuyentes presenta sus declaraciones dentro del plazo y solo el 4% lo hace después del vencimiento. Asimismo, el 84% utiliza plataformas o billeteras digitales para realizar sus pagos. La tasa de morosidad al mes siguiente es de 2%; es decir, el 98% de la deuda generada se recupera, como máximo, durante el mes posterior.

-Específicamente entre los contribuyentes incorporados durante el 2025 y el 2026, ¿cuántos presentaron declaraciones y efectuaron al menos un pago?

Más del 60% corresponde a personas naturales cuya obligación de presentar la declaración anual se determinará posteriormente. Mientras tanto, monitoreamos que emitan comprobantes por los servicios que realizan.

-¿A cuánto asciende la deuda tributaria administrada por la Sunat? ¿Cuánto es actualmente exigible, cuánto se encuentra en litigio y cuánto consideran efectivamente recuperable?

Existe una deuda que la administración tributaria todavía no puede gestionar porque se encuentra en procedimientos de reclamación o apelación, o en el Poder Judicial. La denominamos deuda impugnada y actualmente asciende a S/25.482 millones.

A medida que los órganos encargados de resolver las reclamaciones y apelaciones, el Tribunal Fiscal o el Poder Judicial se pronuncien, esos montos podrán ingresar a una etapa de gestión.

Por otro lado, la deuda gestionable de empresas que mantienen actividad o cuentan con patrimonio asciende aproximadamente a S/7.000 millones. Es una cifra que cambia todos los días y todos los meses, conforme se incorporan y retiran obligaciones.

Nos hemos fijado como objetivo recuperar más del 90% de esa deuda. La diferencia podría ser fraccionada, reclamada o apelada. La recuperación también dependerá de la oportunidad con la que se pronuncien el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial.

Empresas fantasma

-La Sunat ha publicado una relación de 212 sujetos sin capacidad operativa y espera evaluar a 3.000 contribuyentes al cierre del año. ¿Cuántos casos están en curso y cuenta con capacidad para alcanzar esa meta?

El primer día hábil de cada mes publicamos una nueva relación. A julio, 212 contribuyentes han sido designados como sujetos sin capacidad operativa. Estos tuvieron operaciones con más de 78.000 adquirentes, quienes incorporaron en sus registros más de S/1.560 millones en crédito fiscal proveniente de sus comprobantes.

Hay dos etapas. Para los sujetos sin capacidad operativa que ya han sido publicados se aplican los efectos previstos en la normativa. En cuanto a sus adquirentes, estamos en una etapa preventiva para que regularicen voluntariamente su situación y retiren de su contabilidad y sus declaraciones el crédito fiscal que no les corresponde.

Los contribuyentes también pueden solicitar una verificación a la administración tributaria y cuentan con las etapas de reclamación y apelación. Es un procedimiento garantista.

Nuestro objetivo es evaluar este año a 3.000 contribuyentes como posibles sujetos sin capacidad operativa. Los casos se encuentran en distintas etapas. La próxima semana se publicará una nueva relación; otros contribuyentes están en la fase de verificación de campo y otro grupo, en la revisión documentaria. El compromiso de la Sunat es controlar a más de 3.000 contribuyentes al cierre del 2026.

-En el caso de los 212 sujetos ya publicados, ¿cuánto espera recuperar finalmente la Sunat y qué ocurrirá con los clientes que sostengan que sí realizaron las operaciones facturadas?

El objetivo de la administración tributaria es recuperar el monto total, pero entendemos que el procedimiento tiene distintas etapas. Los contribuyentes pueden reclamar y apelar.

Es una buena señal que, en más del 70% de los casos identificados, los contribuyentes regularicen y acepten voluntariamente las observaciones. En los demás casos tendremos que esperar el desarrollo de las etapas de reclamación y apelación para que se confirme lo determinado por la Sunat.

-Respecto de las 3.000 empresas en evaluación, ¿se mantiene la estimación de más de S/5.000 millones en crédito fiscal sospechoso?

Sí, esa es la evaluación que realizamos al inicio del año. Estamos priorizando las intervenciones sobre los contribuyentes que representan la mayor transferencia de crédito fiscal, porque permiten alcanzar una cobertura mayor que otros casos.

Puerto de Chancay

-La recaudación vinculada al puerto de Chancay superó los S/600 millones entre enero y mayo. ¿Con cuánto esperan cerrar el año y qué riesgos de subvaluación han identificado con el crecimiento de la carga?

Durante el 2025 se recaudaron S/1.037 millones por las operaciones realizadas a través de Chancay. Al cierre de julio llegaremos aproximadamente a S/876 millones, por lo que ya estamos cerca de superar el resultado de todo el año pasado. Estimamos que la recaudación cerrará el 2026 entre S/1.200 millones y S/1.300 millones.

Chancay es un puerto joven, que recién empieza a registrar un movimiento económico importante y que funciona principalmente como puerto de tránsito. Hasta el momento hemos encontrado algunas incidencias, aunque en menor proporción que en el puerto del Callao. Con el crecimiento de sus operaciones tendrá un mayor protagonismo.

Ante el incremento del flujo de carga, hemos instalado dos escáneres donados por la Embajada de Estados Unidos. También contamos con canes, drones e inspectores que trabajan las 24 horas. Los escáneres permiten revisar los contenedores sin necesidad de abrirlos, lo que resulta especialmente importante para preservar la cadena de frío.

La Sunat proyecta que la recaudación vinculada a las operaciones del puerto de Chancay cerrará el 2026 entre S/1.200 millones y S/1.300 millones. Entre el 10% y el 15% de la carga es seleccionada para una revisión más exhaustiva.

-Además de los nuevos escáneres, ¿la Intendencia de Aduana de Chancay cuenta con suficiente personal especializado para atender el volumen proyectado? ¿Está previsto ampliar el número de oficiales?

El año pasado se movilizaron más de 466.000 TEU a través del puerto. Esto no significa que revisemos físicamente la totalidad de la carga. Aplicamos un sistema de gestión de riesgos y perfilamiento basado en la información disponible.

Aproximadamente entre el 10% y el 15% de la carga es seleccionada para una verificación más exhaustiva. Para atender ese porcentaje contamos actualmente con personal suficiente en el puesto de control.

-La Contraloría identificó presuntas irregularidades en la tramitación del contrato que permitió a Terminales Portuarios Chancay acceder al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV, mediante el cual recibió devoluciones por S/527,8 millones. A partir de esos hallazgos, ¿corresponde que la Sunat revise las devoluciones efectuadas?

No corresponde a la Sunat. No hemos recibido ningún requerimiento de la Contraloría. Es un procedimiento que se encuentra a cargo de esa institución.

La Sunat no tuvo injerencia en la elaboración del contrato ni en la forma en que se desarrolló ese proceso. Tampoco hemos recibido de la Contraloría algún requerimiento de información sobre el caso.

Control de combustible en Madre de Dios

-Al explicar los cuatro pilares de la gestión de la Sunat, mencionó que uno de ellos es el control de actividades ilícitas, entre ellas la minería ilegal. ¿Qué nuevos controles se aplicarán al combustible que puede terminar destinado a esta actividad y qué cambiará específicamente en Madre de Dios?

La reglamentación que entró en vigencia esta semana nos permitirá controlar las operaciones que realizan los grifos en Madre de Dios. En línea podremos identificar cuánto compran y venden, a quién compran y a quién venden, además de sincerar las existencias de combustible que mantiene cada establecimiento.

Hay mucha preocupación entre la población porque se señala que no hay combustible en Madre de Dios. Con este reglamento podremos poner a su disposición información sobre las existencias de los grifos para que pueda tomar mejores decisiones.

También intensificaremos los mecanismos de control en los establecimientos. Tendremos la posibilidad de instalar cámaras para verificar que las operaciones con los consumidores finales realmente se produzcan y podremos realizar controles de trazabilidad sobre los vehículos que transportan el combustible. Este marco permitirá que la Sunat fortalezca sus procesos de control y verificación de la información.

-¿Cuántos grifos estarán sujetos al monitoreo y desde cuándo comenzará a operar este mecanismo?

En Madre de Dios están registrados aproximadamente 230 grifos y todos ingresarán a este mecanismo. Estamos realizando una marcha blanca para que, a partir de agosto, puedan completar la adecuación documentaria y de registro necesaria para remitir información en línea a la Sunat.

-¿Cómo seguirán el recorrido del combustible hasta el usuario final?

Buscamos que los vehículos que transitan por Madre de Dios utilicen las rutas autorizadas. Contamos con puestos de control en los que se verifica la documentación, el vehículo y su contenido.

La nueva norma también nos permite extender la verificación hasta los propios establecimientos. Podremos comprobar que el vehículo que transporta el combustible descargue el producto en los tanques del grifo y verificar posteriormente las ventas realizadas a los consumidores finales. La finalidad es que la población tenga certeza sobre la disponibilidad de combustible en Madre de Dios.

-¿Han estimado qué volumen o porcentaje del combustible vendido en Madre de Dios termina desviado hacia la minería ilegal?

Tenemos estadísticas sobre cuánto combustible ingresa a Madre de Dios, pero no le corresponde a la administración tributaria investigar cuánto se destina específicamente a la minería ilegal.

Durante el 2025, el consumo mensual de diésel alcanzó 599 galones per cápita en Madre de Dios, frente a 60 galones en Lima. En el caso de la gasolina, llegó a 94 galones per cápita al mes en Madre de Dios, frente a 21 galones en Lima. Estas diferencias son un indicador de que existe algo irregular..

Cerca de 230 grifos de Madre de Dios ingresarán al sistema de monitoreo en línea de compras, ventas y existencias de combustible implementado por la Sunat. (Foto: difusión)

Por eso era necesario contar con este marco normativo, que permitirá verificar no solamente quién compra el combustible, sino también a quién se le vende. La gasolina debe destinarse principalmente al consumidor final que posee un vehículo motorizado.