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Resumen

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El jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Javier Franco, adelantó que la recaudación acumulada entre enero y julio superaría los S/120.143 millones, con un crecimiento real de 13,6% frente al mismo período del 2025. En entrevista exclusiva con El Comercio, explicó los factores que impulsaron este resultado y detalló las nuevas acciones de control sobre las empresas fantasma y el combustible comercializado en Madre de Dios. También presentó un balance de la tributación de las plataformas digitales e informó sobre la deuda tributaria en controversia, el uso del intercambio internacional de información para identificar patrimonios en el exterior y los controles aduaneros en el puerto de Chancay.

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Entrevista