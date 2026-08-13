El abogado César Luna Victoria León juró hoy como nuevo jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ante la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, en una ceremonia realizada en el Salón de Juramentos del Palacio de Justicia del Perú, en la que también participó el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza.

El nuevo titular de la Sunat fue designado recientemente como Superintendente Nacional a través de la Resolución Suprema N° 027-2026-EF, publicada el pasado 6 de agosto en el diario oficial.

Cabe destacar que la ceremonia contó, además, con la asistencia de los principales funcionarios de la Administración Tributaria, el viceministro de Hacienda, Erick Lahura y de anteriores superintendentes, entre los que destacan Beatriz Merino, Luis Alberto Arias, Nahil Hirsh, Tania Quispe, Víctor Mejía, entre otros.

El nuevo Superintendente tiene más de 47 años de ejercicio profesional. Es especialista en Derecho Tributario y Derecho Corporativo, así como profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú desde hace más de 40 años.

#AgendaPJ. Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, toma juramento al nuevo Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), César Alfonso Luna Victoria León. Siga por:https://t.co/MDOUHDSCPm pic.twitter.com/Cc0UL5pQDp — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 13, 2026

Además, se ha desempeñado como director de varias empresas e instituciones y participado en la planificación y cierre de transacciones financieras internacionales.

Experiencia del nuevo superintendente

En la función pública fue ministro, entre enero del 1999 y julio del 2000, de carteras como el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales y también del Ministerio de Pesquería. Asimismo, fue director de la Corporación Andina de Fomento (CAF) e integrante de la Comisión para la Inversión Privada (COPRI, hoy PROINVERSION).

Como especialista en temas tributarios ha integrado el consejo directivo del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT), presidido el capítulo peruano de la International Fiscal Association (IFA), siendo, además, ponente de la posición peruana de esos institutos en conferencias latinoamericanas y mundiales.

La Sunat detalló que la gestión de César Luna Victoria seguirá promoviendo la formalización en especial de las micro y pequeñas empresas (Mypes).

Asimismo, liderará la culminación del proceso de transformación digital de la institución, que prioriza servicios 100% digitales que facilitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias y simplifican los controles que el ente tributario debe implementar para luchar contra la evasión, elusión y el contrabando.

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