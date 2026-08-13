Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, toma juramento al nuevo Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), César Alfonso Luna Victoria León | Foto: Poder Judicial
Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, toma juramento al nuevo Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), César Alfonso Luna Victoria León | Foto: Poder Judicial
Por Redacción EC

El abogado César Luna Victoria León juró hoy como nuevo jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ante la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, en una ceremonia realizada en el Salón de Juramentos del Palacio de Justicia del Perú, en la que también participó el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza.