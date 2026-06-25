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"Habrá un redimensionamiento de todas las gerencias de Petro-Perú", señaló Ángel Delgado.
"Habrá un redimensionamiento de todas las gerencias de Petro-Perú", señaló Ángel Delgado.
Por Juan Saldarriaga

La reorganización patrimonial de Petro-Perú ha cobrado nuevo aliento. Para apuntalar el proceso, ProInversión redimensionará todas las gerencias de la petrolera estatal y revisará con rigor sus compras de crudo a fin de evitar ‘circunstancias particulares’, apunta Ángel Delgado, director del Proyecto de Reorganización Patrimonial y Operativa de Petroperú, en el foro Perú Energía 2026.

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