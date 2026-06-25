La reorganización patrimonial de Petro-Perú ha cobrado nuevo aliento. Para apuntalar el proceso, ProInversión redimensionará todas las gerencias de la petrolera estatal y revisará con rigor sus compras de crudo a fin de evitar ‘circunstancias particulares’, apunta Ángel Delgado, director del Proyecto de Reorganización Patrimonial y Operativa de Petroperú, en el foro Perú Energía 2026.

- ¿La reorganización de Petro-Perú implica que esta empresa no va a volver a pedir nuevos rescates sin rendir cuentas?

El paradigma de años anteriores, cuando el Estado peruano le daba [a Petro-Perú] recursos sin ningún condicionamiento ni exigencia de reestructuración, ha terminado. Y eso terminó, justamente, con la emisión del DU 10-2025, que le encarga a ProInversión la reestructuración de la empresa. Y hemos avanzado, creo yo, de manera importante, a pesar de algunas dificultades propias de la gestión política, que son evidentes.

- Parecía que el proceso de reorganización se había ralentizado, pero todo indica que eso está cambiando.

Nosotros hemos estado trabajando de manera muy intensa. Por allí que teníamos algunas directrices de no hacer mucho ruido [mediático] por distintas circunstancias que uno se puede imaginar, pero creo que en las últimas semanas algunos vientos han cambiado.

- ¿Significa que ahora hay más apoyo político?

Creo que va a haber un mayor apoyo, y un mayor sentido de urgencia de Petro-Perú, que no había hace un mes. Y no es que tampoco haya [mucho] ahora, pero, por lo menos estamos avanzando.

- ProInversión lanzará en los próximos días un plan de gobernanza corporativa para Petro-Perú. ¿De qué trata y qué incluye?

Habrá un redimensionamiento de todas las gerencias de Petro-Perú.

- ¿Un nuevo redimensionamiento? Porque hubo uno en febrero, durante la gerencia de Rita López.

Hubo uno en febrero, es cierto, que lo hizo Petro-Perú, pero este lo va a hacer ProInversión en coordinación con sus consultores internacionales, como Deloitte y el estudio Muñiz, que nos está apoyando de manera muy intensa. Va a ser un plan de gobernanza completamente distinto, donde cada acción va a poder ser medible, van a haber responsables y se tendrá una estructura dinámica, eficiente y flexible, acorde con los nuevos tiempos. Acorde con el nuevo Petro-Perú al cual queremos llegar, y no con esta empresa medio monolítica y complicada de gestionar. Eso también va de la mano con los bloques patrimoniales.

ProInversión ha estado trabajando de forma bastante intensa en la reorganización de Petro-Perú, pero sin hacer ruido mediático. (Foto: ProInversión)

- ¿Con la escisión de Petro-Perú?

No se trata de escindir la empresa sino, solamente, de reordenar sus activos, de manera que sea más sencillo evaluar la rentabilidad de cada uno de ellos para ver dónde puede entrar el capital privado y la gestión privada.

- ¿El dueño va a seguir siendo el Estado peruano?

Así es.

- ¿Cuándo se implementará este nuevo plan gobernanza? ¿Hay un cronograma con hitos?

Sobre eso no quisiera adelantarme porque todavía tenemos que tener una coordinación con Petro-Perú, pero debo indicar que dentro del mandato legal que nos faculta a hacer este trabajo, se dice que tenemos la capacidad de instruir al directorio de Petro-Perú y a su gerencia general para que realicen los actos que nosotros, en el marco de la reestructuración, les pongamos sobre la mesa. Y eso es lo que vamos a hacer: vamos a poner el plan de gobernanza qué va a ser de obligatorio cumplimiento para Petro-Perú.

- Usted mencionó en Perú Energía 2026 que ProInversión va a revisar las compras (embarques) de crudo realizados por Petro-Perú. ¿Es así?

Como parte del manejo de la caja de Petro-Perú, ProInversión es el único que va a manejar los US$2.000 millones de financiamiento para Petro-Perú, el cual no procederá del Tesoro Público, sino de la banca internacional y sin ningún tipo de garantía soberana, que era el modelo anterior. El que la banca internacional haya decidido prestarle ese dinero a Petro-Perú, evidentemente requería que ese dinero no sea manejado por esta empresa sino por una entidad diferente.

- ¿O sea, ustedes?

Esa entidad somos nosotros. ProInversión es el único que va a poder manejar la caja de US$2.000 millones, de la cual debe estar ingresando, en los próximos días, un puente de US$500 millones.

- ¿En los próximos días?

Van a estar ingresando los primeros US$500 millones.

ProInversión revisará y auditará los embarques de petróleo para Petro-Perú a fin de evitar circunstancias extrañas o particulares. Foto: EFE/EPA/Guillaume Horcajuelo

- ¿ProInversión auditará todo lo que Petro-Perú compre con ese dinero?

Correcto. Para nadie es un secreto que existe mucha opacidad en las compras de la empresa petrolera, lamentablemente. Todo el mundo sabe por dónde van estas circunstancias particulares. Entonces, parte del deber fiduciario de ProInversión, al momento de negociar con los proveedores y eventualmente pagarles, es verificar que, efectivamente, esas facturas son reales, que cumplieron su cometido y que se prestó el servicio. Por tanto, van a ser evaluadas técnicamente para poder ser pagadas.

- ¿Cuándo van a empezar con esta auditoría?

En un mes. Estamos corriendo con la contratación de una empresa auditora de primer nivel.

- Días atrás, se dio a conocer que Petro-Perú había gestionado un embarque de crudo desde Nigeria. ¿Eso no estuvo bajo la responsabilidad de ustedes?

No. Cursamos, justamente, una comunicación a Petro-Perú para que nos den las explicaciones del caso [Petro-Perú ha negado la existencia de ese embarque] y también por todas las otras noticias que han aparecido en la prensa respecto de situaciones cuestionables de....

- ¿De funcionarios con denuncias penales?

Si. Exactamente.

- ¿Entonces, mirarán con rigor todas las compras que se hagan con esos US$2.000 millones?

Lo ideal es que con la nueva liquidez se puedan hacer compras inteligentes. La situación de la empresa es crítica y requiere dinero para seguir operando. Más costoso sería que ProInversión dijera que no compren crudo porque, lamentablemente, están comprando con un precio mayor a través de ‘traders’. Pero el costo de no hacerlo significaría que sus refinerías paren, y si las operaciones de Petro-Perú se detienen, el valor de todos sus activos se degradará de manera muy importante. Pero todo eso, se va a revisar analizar y auditar.

SUBASTA DE LA SEDE CENTRAL

¿En julio se sabrá cuáles serán los bloques patrimoniales de Petro-Perú?

Así es. En realidad, tenemos ya los modelos económicos financieros de estos bloques patrimoniales que vamos a terminar de constituir y anunciar al mercado en julio.

El edificio de Petroperú podría ser subastado este año. Foto: ProInversión.

- ¿Pueden adelantar algo al respecto?

Lo que me he permitido anunciar en Perú Energía 2026 es el bloque patrimonial de inmuebles, donde se encuentran los clubes, las casas de playa y la sede central de Petro-Perú en Corpac.

- ¿Todo eso se va a poner en un solo bloque?

Se puede poner en un solo bloque, pero también podemos salir a una subasta donde cada inmueble puede ser adquirido por una persona enparticular.

- ¿Pero sí está incluída la sede de Corpac?

Por supuesto. Una empresa en la situación crítica de Petro-Perú da una mala señal para todos los peruanos y el mercado global si mantiene su sede central, donde está el metro cuadrado más caro de Lima.

- ¿La reestructuración de Petro-Perú demorará seis años?, ¿tras eso ya podrá caminar solo?

Exactamente. Y para entonces va a recuperar también su grado de inversión. Va a ser una empresa absolutamente sostenible y va a poder refinanciar este financiamiento que hoy se ha generado de US$2.000 millones. Financieramente, es mucho más inteligente que Petro-Perú utilice los recursos que vaya generando para comprar crudo y mejorar sus activos. Llegado el año 6 va a poder refinanciar esa deuda en muchas mejores condiciones, y ese va a ser su diploma.

- ¿Qué pasará con el financiamiento de rescates anteriores?, ¿no se recuperarán?

Tal vez habría que hacer un plan un poco más de largo plazo [para eso] porque, desde mi perspectiva, ese dinero debería recuperarse. No es dinero del Estado. El Estado maneja el dinero de todos los peruanos y es una inmoralidad que ese dinero termine siendo desperdiciado en no sabemos qué.