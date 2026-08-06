La Cámara de Comercio de Lima señaló que esta problemática no solo afecta a Machu Picchu; compromete la competitividad de todo el sector turismo, uno de los principales generadores de empleo, inversión y divisas para el país. Foto: Andina.
La Cámara de Comercio de Lima señaló que esta problemática no solo afecta a Machu Picchu; compromete la competitividad de todo el sector turismo, uno de los principales generadores de empleo, inversión y divisas para el país. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) exhortó al Gobierno, al Ministerio de Cultura y a las autoridades competentes a adoptar de manera inmediata medidas concretas que permitan restablecer la transparencia y la confianza en el sistema de venta de boletos para Machu Picchu.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.