La Cámara de Comercio de Lima (CCL), a través de su Gremio de Construcción e Ingeniería, exhortó al Gobierno a conformar un comando único de coordinación que permita organizar y ejecutar de manera inmediata las acciones de prevención y respuesta frente al fenómeno de El Niño.

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La propuesta plantea articular el trabajo del Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, así como del sector privado y otras instituciones, con el propósito de acelerar la implementación de medidas urgentes que reduzcan el impacto de este evento climático en la población y la infraestructura del país.

El director del Gremio de Construcción e Ingeniería CCL, Raúl Delgado Sayán, advirtió que el país ya no está en una etapa para elaborar expedientes técnicos o retrasar la ejecución de obras, sino es momento de implementar medidas inmediatas de prevención en las zonas de mayor riesgo.

“Cada minuto cuenta. Debemos concentrarnos en ejecutar las acciones que aún es posible realizar para controlar caudales, habilitar zonas de desvío de aguas, identificar los puntos con mayor riesgo de desbordes y reducir al máximo su capacidad destructiva”, señaló.

Asimismo, indicó que, ante la falta de sistemas de drenaje adecuados en las principales ciudades del país, resulta necesario contar con equipos de bombeo de alta capacidad de 200 litros por segundo, que funcionen con diésel, a fin de garantizar su operatividad incluso si se interrumpe el suministro eléctrico durante las inundaciones.

Delgado Sayán agregó que también es prioritario definir desde ahora los puntos de evacuación de las aguas empozadas, continuar con la limpieza y descolmatación de los cauces de los ríos, así como reforzar los puentes ubicados en las zonas identificadas como críticas.

Respecto a los huaicos, sostuvo que el país tiene identificadas alrededor de 400 zonas críticas, por lo que recomendó construir canales de desfogue que permitan conducir los flujos hacia áreas seguras, reduciendo el riesgo para la población y la infraestructura.

Además, enfatizó la necesidad de reubicar a las familias asentadas en zonas de alto riesgo y evaluar la vulnerabilidad de viviendas, pequeños negocios e infraestructura que podrían colapsar ante un evento climático de gran magnitud.

Participación del sector privado

La CCL saludó el llamado de la presidenta Keiko Fujimori para que el sector privado participe activamente en la preparación frente al fenómeno de El Niño, al considerar que enfrentar este desafío requiere del esfuerzo conjunto del Estado, del privado, y de la ciudadanía.

“Es positivo que se convoque al sector privado, porque esta no es solo una tarea del Estado, sino de todos los peruanos. Sin embargo, no hay que perder tiempo. Debemos comenzar a ejecutar las acciones de inmediato”, expresó Sayán.