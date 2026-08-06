El director del Gremio de Construcción e Ingeniería CCL, Raúl Delgado Sayán, advirtió que el país ya no está en una etapa para elaborar expedientes técnicos o retrasar la ejecución de obras, sino es momento de implementar medidas inmediatas de prevención en las zonas de mayor riesgo. Foto: ENFEN
El director del Gremio de Construcción e Ingeniería CCL, Raúl Delgado Sayán, advirtió que el país ya no está en una etapa para elaborar expedientes técnicos o retrasar la ejecución de obras, sino es momento de implementar medidas inmediatas de prevención en las zonas de mayor riesgo. Foto: ENFEN
Por Redacción EC

La Cámara de Comercio de Lima (CCL), a través de su Gremio de Construcción e Ingeniería, exhortó al Gobierno a conformar un comando único de coordinación que permita organizar y ejecutar de manera inmediata las acciones de prevención y respuesta frente al fenómeno de El Niño.

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