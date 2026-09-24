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Resumen

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Para Credicorp Capital, la tasa de referencia peruana podría cerrar el año en 4,50% y recibir un nuevo ajuste al alza antes del cierre del primer semestre del 2027, en el marco del fenómeno El Niño. FOTO: LESLIE SEARLES / EL COMERCIO
Para Credicorp Capital, la tasa de referencia peruana podría cerrar el año en 4,50% y recibir un nuevo ajuste al alza antes del cierre del primer semestre del 2027, en el marco del fenómeno El Niño. FOTO: LESLIE SEARLES / EL COMERCIO
/ LESLIE SEARLES
Por Maritza Saenz

Para Credicorp Capital, la tasa de referencia peruana podría cerrar el año en 4,50% y recibir un nuevo ajuste al alza antes del cierre del primer semestre del 2027, en el marco del fenómeno El Niño.

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