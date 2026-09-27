El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Sin luna de miel

“Keiko Fujimori no necesitaba refundar el país como lo hizo su padre. Pero tenía que convencer al Perú de que había un antes y un después en ciertas áreas de la política pública”.

    Gonzalo Banda
    Por

    Analista político

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Mientras el Gabinete ensayaba cierta coordinación, la inseguridad no dio tregua, seguía imponiendo su propio calendario, y en el Pacífico se calienta El Niño". (Foto: Presidencia)
    "Mientras el Gabinete ensayaba cierta coordinación, la inseguridad no dio tregua, seguía imponiendo su propio calendario, y en el Pacífico se calienta El Niño". (Foto: Presidencia)
    / LINO CHIPANA

    Las lunas de miel en el continente ya no existen para los presidentes, porque la política comienza cuando la noche se acaba. Y a Keiko Fujimori la mañana le ha llegado pronto. En setiembre, ha terminado oficialmente la luna de miel para Ipsos, Datum y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Mientras más pasan los días, cuesta entrever qué cosas concretas están cambiando en los temas que más urgen para la ciudadanía, como el crimen organizado, la delincuencia y los preparativos para enfrentar el fenómeno de El Niño. La mayoría todavía respalda que el Congreso le otorgue facultades legislativas al Ejecutivo y, aunque todavía no haya una caída insalvable, lo que definitivamente ya no existe es aquella indulgencia inicial que convertía cada anuncio del Gobierno en expectativa de mejora ciudadana.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.