Sin luna de miel

Las lunas de miel en el continente ya no existen para los presidentes, porque la política comienza cuando la noche se acaba. Y a Keiko Fujimori la mañana le ha llegado pronto. En setiembre, ha terminado oficialmente la luna de miel para Ipsos, Datum y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Mientras más pasan los días, cuesta entrever qué cosas concretas están cambiando en los temas que más urgen para la ciudadanía, como el crimen organizado, la delincuencia y los preparativos para enfrentar el fenómeno de El Niño. La mayoría todavía respalda que el Congreso le otorgue facultades legislativas al Ejecutivo y, aunque todavía no haya una caída insalvable, lo que definitivamente ya no existe es aquella indulgencia inicial que convertía cada anuncio del Gobierno en expectativa de mejora ciudadana.

La expectativa era especialmente alta, porque Fujimori no llegó como novata. Lleva dos décadas en el centro de la política y tres derrotas presidenciales a cuestas. Su principal oferta fue recuperar el orden. Después de tantos años intentando llegar, se suponía que sabía con quién gobernar, qué hacer primero y cómo evitar los tropiezos de quienes la precedieron. Pero es evidente que, en su deseo de no molestar a muchos, el Gobierno termina peregrinando por senderos muy parecidos a los de sus recientes predecesores, que no son precisamente los mandatarios más populares.

Muchas razones explican que la luna de miel se haya acabado tan pronto. Hubo desencuentros públicos entre ministros, nombramientos discutibles y ciertos enfrascamientos personales que no sumaron. Mientras el Gabinete ensayaba cierta coordinación, la inseguridad no dio tregua, seguía imponiendo su propio calendario, y en el Pacífico se calienta El Niño. Los últimos reportes le asignan al verano de 2027 un 48% de probabilidad de un Niño Costero extraordinario y un 45% de que sea fuerte. Es decir, vienen tiempos recios.

Solo un tercio de la población cree que el Gobierno está preparado para enfrentar la inseguridad y unos pocos puntos más piensan lo mismo sobre El Niño. Incluso, en economía –su terreno más favorable con un ministro que claramente es el que mejor equipo consiguió ensamblar–, solo cuatro de diez ciudadanos cree que el Gobierno está preparado. Uno de cada dos peruanos cree que representa “más de lo mismo” y un menguante tercio percibe un cambio. El orden debe prometer un cambio más o menos evidente en las estructuras gubernamentales, si no, rápidamente pasa a ser percibido como un continuum.

Keiko Fujimori no necesitaba refundar el país como lo hizo su padre. Pero tenía que convencer al Perú de que había un antes y un después en ciertas áreas de la política pública. Después, su victoria estrecha recibió un crédito inesperado, porque representaba en muchos el deseo de que alguien, finalmente, impusiera cierto orden. Pero ya no podrá gobernar comparándose con el caos anterior, porque los invitados de la boda se han marchado, las flores comienzan a marchitarse y sobre el país comienza a asentarse cierta opinión de que no se están cambiando las cosas que deberían cambiar.