Esta expansión productiva se complementa con el dinamismo del sector comercio (5,3%), impulsado por el crecimiento del empleo formal, una mayor masa salarial real y el aumento de las compras vía e-commerce. Foto: Andina.
Esta expansión productiva se complementa con el dinamismo del sector comercio (5,3%), impulsado por el crecimiento del empleo formal, una mayor masa salarial real y el aumento de las compras vía e-commerce. Foto: Andina.
Por Redacción EC

Pese a los efectos previstos del fenómeno de El Niño Costero sobre actividades como la pesca y el agro, la economía peruana crecería 3,2% en 2026, superando la proyección anterior de 3,1%, según estimaciones del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

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