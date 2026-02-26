El Fenómeno El Niño vuelve a amenazar la economía peruana. En menos de un mes, pasó de ser un escenario considerado poco probable a materializarse en lluvias intensas y desbordes de torrenteras en regiones como Piura y Arequipa.

Si bien el país ya ha enfrentado episodios similares, la persistente falta de planificación y prevención podría generar pérdidas cercanas a S/ 291 millones diarios, concentradas en siete regiones, según la Cámara de Comercio de Lima con estimaciones de su Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP).

“Las regiones identificadas son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica, Arequipa y Moquegua, que en conjunto representan el 23,3 % del PBI nacional y el 27,5 % del empleo formal privado”, explicó Óscar Chávez, jefe del IEDEP de la CCL.

El fenómeno de El Niño provoca lluvias intensas en la costa norte y sequías en la sierra sur. Conoce qué es, cómo se produce y cómo afecta a Perú. Foto: Internet.

Piura y la poca prevención

Los primeros días del fenómeno ya delinean un escenario crítico. Piura, que apenas iniciaba su recuperación tras El Niño de 2023 —que dejó pérdidas cercanas a US$ 200 millones—, enfrenta ahora la crecida del río Piura y tormentas eléctricas que han afectado balnearios como Máncora y Los Órganos.

“Pese a los eventos climáticos recurrentes, seguimos sin infraestructura suficiente. Falta un plan integral de manejo de la cuenca del río Piura”, advirtió Mateo Gómez, presidente de la Cámara de Comercio local.

Así luce el popular balneario de Máncora. Foto: Difusión.

Uno de los puntos más afectados a inicios de la semana fue Máncora, donde se reportaron más de 200 personas afectadas y 10 damnificados. Varios hoteles ubicados frente al mar suspendieron operaciones y la falta de mantenimiento de la Panamericana agravó los efectos de las precipitaciones, señaló Aldo Durand, presidente del Ente Gestor de Playas del Norte.

Arequipa: interrupciones logísticas y golpe al turismo

En Arequipa, las lluvias provocaron inundaciones y el desborde de torrenteras, lo que interrumpió el abastecimiento y ralentizó actividades como el comercio y el turismo. Aunque febrero es temporada baja, la ocupación hotelera alcanzaba el 60%; sin embargo, entre 30 % y 40 % de las reservas fueron canceladas, indicó Hendry Segovia, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA).

Limpieza y apoyo en viviendas afectadas por intensas lluvias en Arequipa. Foto: Comando de la Tercera División de Ejército.

La magnitud de los daños aún no se cuantifica con precisión, pero la interrupción del tránsito ha dejado cerca de 20.000 toneladas de productos varadas en la carretera. Además, los envíos de agroexportación hacia Lima se encuentran paralizados, explicó Carlos Fernández, titular de la Cámara de Comercio de Arequipa. “Las cancelaciones de paquetes turísticos y los daños en la infraestructura urbana —pistas y veredas— hacen prever pérdidas superiores a S/ 100 millones”, estimó.

Estimaciones por sectores

Debido a las lluvias, los sectores más afectados serían manufactura, agropecuario, comercio, y transporte, informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

La manufactura sería el sector más afectado, con pérdidas potenciales de hasta S/ 111 millones diarios, principalmente en Piura, Ica y Moquegua. Le seguiría el comercio, con S/ 74,9 millones diarios, concentrados en Arequipa (S/ 16,8 millones) y Piura (S/ 16,7 millones).

El transporte también enfrentaría impactos significativos: los daños en la infraestructura vial y el cierre de carreteras generarían pérdidas de hasta S/ 40,4 millones por día, con mayor incidencia en La Libertad (S/ 8,5 millones), Ica (S/ 8,0 millones) y Arequipa (S/ 7,9 millones). Por su parte, el sector agropecuario podría dejar de producir S/ 64,2 millones diarios, especialmente en La Libertad e Ica.

Riesgos para la agroexportación

La CCL advierte un riesgo medio para la agroexportación, asociado más a problemas de calidad, sanidad y logística que a una caída general de la producción. Las lluvias podrían elevar los descartes, interrumpir cosechas y afectar las ventanas comerciales de productos clave.

En café y cacao, el riesgo productivo es bajo–medio; sin embargo, el valor exportado del cacao enfrentaría un entorno menos favorable por la reciente caída de los precios internacionales, señaló Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam. “Solo los envíos de frutas superaron los US$ 760 millones en 2025, lo que confirma la alta sensibilidad del comercio exterior peruano frente a eventos climáticos”, destacó.

La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) reporta unas 6.000 hectáreas afectadas en Arequipa, Tumbes y Piura hasta el momento, pero en total, cerca de 2,7 millones de hectáreas destinadas al consumo interno y la exportación —desde Tumbes hasta Tacna— podrían verse comprometidas si las precipitaciones se intensifican.

“Felizmente ya culminó la campaña de mango, uva y arándano, pero empiezan la palta, la granada y los cítricos. Todo dependerá de la magnitud de las lluvias; esperamos no repetir las 40.000 hectáreas afectadas en 2023”, señaló Amaro. Aunque la cadena de frío protege los productos de exportación, su mantenimiento en un contexto de retrasos logísticos implicará mayores costos.

Sobre las agroexportaciones, la preocupación recae en la demora para trasladar las cargas, pues gracias a la cadena de frío que las protege, es complicado que se estropeen como ocurriría con los productos de consumo interno, menciona el vocero. Sin embargo, el mantenimiento de las mismas demandará una inversión importante de dinero.

Golpe al turismo

En el turismo se observan dos escenarios. En el sur, pese a ser temporada baja para el receptivo (turismo que viene del extranjero), entre 5 % y 10 % de los paquetes han sido cancelados o postergados. En el norte, donde predomina el turismo interno, el impacto alcanza hasta el 15 % de reservas anuladas.

Seguro agrícola activado ante lluvias torrenciales

El Senamhi ha emitido una alerta sobre posibles lluvias de moderada a intensa intensidad en Arequipa. Las autoridades se preparan para prevenir emergencias ante el aumento de las precipitaciones, mientras la comunidad enfrenta el impacto de recientes inundaciones. Piura también se encuentra afectada.

“Las pérdidas podrían oscilar entre US$ 7 millones y US$ 10 millones a nivel nacional durante febrero. Lo más preocupante es que, si El Niño se intensifica, el daño será mayor e incluso afectará la reputación del destino Perú”, advirtió Claudia Medina, presidenta de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur).

De hecho, en los últimos días aerolíneas como Latam han anunciado que si bien su operación a Piura, Tumbes y Talara se encuentra operando, las lluvias pueden dificultar el.traslado terrestre a los aeropuertos, por lo que han establecido que para quienes viajen entre el 23 de febrero y el 1 de marzo habrá flexibilidad para cambios de fecha o.aeropuerto sin costo.