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Resumen

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Por Maritza Saenz

En un contexto en el que las lluvias comienzan a registrarse en el norte del Perú, las intervenciones previstas en el marco del Decreto de Urgencia n.° 010-2026, que establece medidas extraordinarias para ejecutar Obras por Impuestos ante el fenómeno de El Niño (OxI Exprés), todavía no cuentan con convenios suscritos. La norma fue publicada el 2 de setiembre.

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