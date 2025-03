Este jueves se desarrolló el evento “Perspectivas Económicas y Políticas 2025″ que reunió a autoridades y representantes del sector Construcción quienes expusieron sobre el panorama económico del sector para este año.

Durante su exposición, Alejandro Garland, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), advirtió sobre la urgencia de acelerar la construcción de viviendas en el país para atender la creciente demanda de la población.“Si hoy estamos haciendo 60 mil viviendas por año, necesitamos llegar a 200 mil viviendas en el menor tiempo posible. Ese es un gran reto”, enfatizó.

Para alcanzar este objetivo, Garland propuso una estrategia integral que abarque financiamiento, el fortalecimiento de los subsidios y una mayor participación del sector privado. Capeco también ha reiterado su propuesta de crear un operador público de suelo que facilite el acceso a terrenos destinados a vivienda social.

En este contexto, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury, destacó que en 2024 se ejecutaron inversiones por S/ 1.341 millones en obras y saneamiento, y que para 2025 la meta es construir 70 mil viviendas en todo el país, un 28% más que el año anterior. “Tenemos una cartera de 53 terrenos para el desarrollo de más de 165 mil viviendas, lo que permitirá atender en los próximos años a aquellas familias que necesitan mejorar su calidad de vida”, señaló Whittembury a través de un video que envió a los asistentes del evento.

El déficit habitacional en el país sigue siendo un problema estructural. Según David Ramos, viceministro de Vivienda y Urbanismo, el 36% de los hogares peruanos presentan un déficit cuantitativo de vivienda. En 2024 se logró revertir la tendencia a la baja en la promoción de viviendas, alcanzando 54.462 unidades, con la meta de llegar a 70 mil al cierre del año.

A su turno, el ministro de Economía y Finanzas, José Antonio Salardi, subrayó que la inversión pública y privada son un factor clave para el crecimiento económico del país. “En 2024, la inversión pública alcanzó un récord de US$ 15 mil millones, y este año esperamos superar esa cifra gracias a un trabajo articulado con gobiernos regionales y locales”, afirmó Salardi. Además, mencionó que se han identificado más de US$ 16 mil millones en proyectos de inversión para este y el próximo año.

Según el ministro de Economía, el año pasado hubo un saldo importante de S/ 4 mil millones en materia de adjudicación de proyectos con cerca de 190 iniciativas adjudicadas a lo largo del país. “Son proyectos que están verificados y su tasa de éxito es cerca del 95%”, indicó. Así, una primera medida que han tomado es incrementar el techo para las Obras por Impuestos (OxI) a S/ 46 mil millones a nivel de gobiernos nacionales, regionales y locales y anunció que, entre junio y julio, elevarán mucho más ese techo hasta los S/ 50 mil millones.

Salardi también destacó la estabilidad macroeconómica del país, indicando que la inflación no debería pasar del 2% este año y que la tasa de referencia del Banco Central de Reserva (BCR) es de 4,75%, con posibilidad de seguir reduciéndose en los próximos meses.

Por su parte, Luis Carpio, director ejecutivo de Proinversión, resaltó el papel de las Asociaciones Público-Privadas (APP) como un mecanismo clave para la sostenibilidad de la infraestructura en el país. “Las APP no solo garantizan la construcción de obras, sino que se enfocan en la sostenibilidad de los servicios que estas brindan”, afirmó.

Carpio destacó que en los 23 años de Proinversión se han adjudicado US$ 46 mil millones en proyectos. Ahora, se tienen 26 proyectos por US$ 8 mil millones y en tres meses se adjudicará la carretera Sierra Tramo 4, que abarcará 1.000 kilómetros y beneficiará a más de un millón de peruanos con una inversión de US$ 1.500 millones.

El director de Proinversión también destacó la importancia de acelerar la ejecución de proyectos pendientes y fortalecer la planificación a largo plazo.

El sector construcción también enfrenta otros desafíos. Garland alertó sobre la paralización de obras públicas, que afecta la economía y la inversión en infraestructura. “La actualización de los procesos administrativos y la eliminación de trabas burocráticas son esenciales para garantizar que las inversiones en infraestructuras no se detengan y más bien continúen creciendo”, sostuvo.

Finalmente, las APP y OxI han sido resaltadas como mecanismos clave para impulsar el desarrollo del sector. “Nada es más atractivo para la inversión privada que complementar los esfuerzos del Estado para cerrar brechas de infraestructura”, concluyó Garland.