Claudia Inga Martínez

LAP: “Las aerolíneas han elevado la voz de manera exagerada [sobre la TUUA de conexión internacional]”
El 2026 es un año importante para Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del aeropuerto Jorge Chávez, no solo porque se cumplen 25 años desde el inicio de la concesión, sino porque en junio de este año se cumplirá el primer año de operaciones del nuevo terminal del aeropuerto, una infraestructura tan esperada como no exenta de controversias durante el año pasado. En su primera entrevista del año, Juan José Salmón, CEO de LAP, conversa con El Comercio, sobre la TUUA de conexión internacional, las nuevas aerolíneas que podrían llegar al país y la necesidad de impulsar los cielos abiertos en el país para crecer.

