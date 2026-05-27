Lima Airport Partners (LAP) espera concretar este 29 de mayo la firma de la Adenda N°9 vinculada a la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia nacional en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Así lo señaló Juan José Salmón, CEO de LAP, quien indicó que el proceso de negociación con el Estado continúa avanzando “de acuerdo con el cronograma”.

“Estamos en un proceso de negociación de una adenda con el Estado y dentro de los contenidos está el tema de que el Estado reconozca a LAP un porcentaje de la TUUA doméstica que nos corresponde”, explicó.

Según detalló, la propuesta contempla que el Estado subvencione el componente de la tarifa correspondiente a pasajeros nacionales en conexión. “Recuerda que el monto establecido por Ositrán es que el 50% corresponde a LAP, que es lo que el Estado estaría subvencionando al pasajero doméstico”, afirmó.

Lima Airport Partners (LAP) espera concretar este 29 de mayo la firma de la Adenda N°9 vinculada a la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia nacional en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. | Foto: Andina

Salmón aclaró, además, que la TUUA de transferencia internacional no forma parte de la negociación actual, pese a los pedidos realizados por gremios aeronáuticos para eliminar también ese cobro.

“La TUUA internacional no está contemplada dentro de esa agenda. El Estado ha decidido que no es adecuado subvencionar a un extranjero o turista que use como punto de tránsito. Tiene que pagar lo que corresponde en la posición de Gobierno en este momento”, sostuvo.

El ejecutivo indicó que el proceso continúa en etapa de alineamiento y revisión de informes técnicos. “Estamos avanzando de acuerdo con todos los reportes e informes que se tienen que hacer. Esperemos que sí pueda firmarse”, añadió.

La Adenda N°9 ha estado en el centro de la controversia entre el sector aeronáutico y el Estado. Mientras gremios como IATA, ALTA y AETAI iniciaron un proceso contencioso-administrativo contra las resoluciones de Ositrán que fijaron las tarifas de transferencia, el MTC y LAP sostienen que la modificación contractual permitirá eliminar el cobro para pasajeros nacionales sin afectar la sostenibilidad financiera de la concesión.

Más rutas y nuevas aerolíneas

En paralelo, LAP asegura que continúa trabajando para fortalecer la conectividad internacional del Jorge Chávez mediante el ingreso de nuevas aerolíneas y el aumento de frecuencias.

Salmón confirmó que la aerolínea española Level iniciará operaciones entre Lima y Barcelona el próximo 3 de junio. Además, destacó que varias compañías ya vienen ampliando su presencia en el mercado peruano.

“Air France está incrementando frecuencias. Plus Ultra ya anunció también que va a volar siete veces a la semana; creo que volaba cuatro. Arajet está incrementando frecuencias a República Dominicana y parece que Latam también está incrementando frecuencias a Brasil”, comentó.

En paralelo, LAP asegura que continúa trabajando para fortalecer la conectividad internacional del Jorge Chávez mediante el ingreso de nuevas aerolíneas y el aumento de frecuencias. / ANTONIO MELGAREJO

Respecto a Turkish Airlines, el CEO de LAP señaló que las conversaciones continúan avanzando luego de que el Gobierno otorgara las libertades necesarias para operar la ruta.

“Turkish requiere volar desde Estambul tomando un aeropuerto de Latinoamérica como puente por temas de alcance y combustible, y luego venir hacia Lima. Esa libertad ya se otorgó y estamos en proceso de conversación”, indicó.

Asimismo, mencionó que también se viene trabajando para restablecer operaciones vinculadas a Venezuela, en coordinación con Cancillería. “Con el tema de Venezuela había también un componente político que ya se está conversando activamente para solucionarlo”, señaló.

El ejecutivo remarcó que el fortalecimiento de la conectividad no depende únicamente del ingreso de nuevas aerolíneas, sino también del aumento de frecuencias en rutas existentes. “Se han incrementado las frecuencias a París y Nueva York, y eso también nos da otro nivel de conectividad”, afirmó.