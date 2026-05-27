Por Fiorella Gil Mena

Lima Airport Partners (LAP) espera concretar este 29 de mayo la firma de la Adenda N°9 vinculada a la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia nacional en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Así lo señaló Juan José Salmón, CEO de LAP, quien indicó que el proceso de negociación con el Estado continúa avanzando “de acuerdo con el cronograma”.

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