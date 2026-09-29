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Resumen

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En la actualidad, Huancavelica solo cuenta con vías de acceso terrestre. (Foto: GEC)
En la actualidad, Huancavelica solo cuenta con vías de acceso terrestre. (Foto: GEC)
Por Claudia Inga Martínez

El debate por el cobro de la tarifa para conexiones internacionales sigue generando discrepancias entre Lima Airport Partners (LAP), concesionario del aeropuerto Jorge Chávez, y las aerolíneas. Si bien se trata de un tema contractual- en la adenda 6 del contrato de concesión- entre LAP y el Estado, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), este último ha manifestado que “es un tema que tienen que resolver entre privados”, pero con el MTC interviniendo para llegar a un acuerdo.

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