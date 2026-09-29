El debate por el cobro de la tarifa para conexiones internacionales sigue generando discrepancias entre Lima Airport Partners (LAP), concesionario del aeropuerto Jorge Chávez, y las aerolíneas. Si bien se trata de un tema contractual- en la adenda 6 del contrato de concesión- entre LAP y el Estado, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), este último ha manifestado que “es un tema que tienen que resolver entre privados”, pero con el MTC interviniendo para llegar a un acuerdo.

Conferencia de prensa durante el WAGA 2026-

Como indicó LAP a El Comercio, el concesionario propuso la reducción del 37% de la TUUA de transferencia internacional en julio; con ello se pasaba de un cobro de US$10,05 (sin contar IGV) a US$6,40 (sin IGV); no obstante, el tema no se ha resuelto.

“La oferta se hizo a finales del gobierno pasado, con una reducción de la tarifa 37%. La tarifa se comunicó directamente a la aerolínea que tiene la mayor participación del mercado. Con el nuevo gobierno han habido reuniones, las conversaciones no han parado. Hubo reuniones con este nuevo gobierno, con el ministro que salió. Con el nuevo no he tenido la oportunidad de reunirme. Sabemos que (el exministro Rey) les ha trasladado directamente la oferta a las aerolíneas y en este momento no hay una respuesta positiva, porque la posición de ellos es (tarifa) cero”, dijo Juan José Salmón, CEO de LAP.

Juan José Salmón, CEO de LAP.

Recalcó que este cobro se conoce desde el 2013, cuando se firmó la adenda 6 del contrato de concesión.

De acuerdo a Salmón, debido a que las aerolíneas no han aceptado incluir la tarifa en el ticket final, LAP ha habilitado módulos de pago físicos y una web para realizar este pago.

En cuanto a la caída de los pasajeros en conexión internacional, que han caído más de un 20% en junio, según cifras de gremios de aerolíneas y del MTC, Salmón señala que era claro que la situación podía generar una disminución de pasajeros en conexión pero “como consecuencia de la fricción del pago”.

Sobre esta cifra, desde LAP indicaron que se tiene que estudiar todo el mercado, ya que Chile- uno de los mercados que tiene a Perú como hub de conexión para otros países- muestra una reducción del número de pasajeros de manera constante en los últimos ocho meses. De hecho, hay un par de ciudades de conexión que también muestran reducción. Entonces, no es cierto que el tema sea por la tarifa", dijo.

¿Hay fecha de reunión con el nuevo titular del MTC? Según el ejecutivo, por el momento no.