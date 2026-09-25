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El Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe proyecta que el tráfico de pasajeros en Perú pasará de 43 millones en 2025 a 95 millones en 2044 y alcanzará los 100 millones hacia 2055.
El Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe proyecta que el tráfico de pasajeros en Perú pasará de 43 millones en 2025 a 95 millones en 2044 y alcanzará los 100 millones hacia 2055.
Por Fiorella Gil Mena

El tráfico aéreo en Perú tiene espacio para prácticamente duplicarse en las próximas dos décadas. Según las proyecciones del Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC), el número de pasajeros movilizados en el país pasaría de alrededor de 43 millones en 2025 a 95 millones en 2044, para alcanzar los 100 millones hacia 2055. Con ello, Perú crecería a un ritmo superior al promedio previsto para América Latina y el Caribe.

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