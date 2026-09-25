El tráfico aéreo en Perú tiene espacio para prácticamente duplicarse en las próximas dos décadas. Según las proyecciones del Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC), el número de pasajeros movilizados en el país pasaría de alrededor de 43 millones en 2025 a 95 millones en 2044, para alcanzar los 100 millones hacia 2055. Con ello, Perú crecería a un ritmo superior al promedio previsto para América Latina y el Caribe.

Pero en un momento en que Lima busca consolidarse como centro de conexión regional tras la puesta en operación del nuevo terminal del Jorge Chávez, otro factor está sobre la mesa, la TUUA de transferencia que pagan los pasajeros en conexión y su eventual efecto sobre la competitividad del aeropuerto.

Rafael Echevarne, director general de ACI-LAC, sostuvo que, desde la perspectiva de la asociación, el cobro de esta tarifa no debería representar un problema para la competitividad de Lima, al considerar que las tarifas aeroportuarias en el país son competitivas frente a otros mercados.

El tráfico aéreo en Perú tiene espacio para prácticamente duplicarse en las próximas dos décadas. (Foto: César Campos) / CESAR CAMPOS

“La cantidad que se está cobrando no debería suponer un problema para la competitividad del hub de Lima”, señaló Echevarne.

El ejecutivo agregó que el cobro por pasajeros en transferencia es una práctica existente en otros mercados, incluidos Estados Unidos, Europa y Medio Oriente.

“El cobro de la TUUA para los pasajeros de transferencia es algo totalmente normal fuera de América Latina. En Estados Unidos se cobra, en Europa se cobra, en Oriente Medio se cobra”, indicó.

Perú crecería por encima del promedio regional

A nivel de América Latina y el Caribe, ACI-LAC estima que el tráfico pasará de los actuales cerca de 800 millones de pasajeros a 1.400 millones en 2044 y a 1.700 millones en 2054.

En el caso peruano, el crecimiento proyectado llevaría el tráfico de 43 millones de pasajeros en 2025 a 95 millones en 2044. Es decir, el país prácticamente duplicaría su movimiento de pasajeros en alrededor de dos décadas y tendría una expansión superior a la media regional.

Para Echevarne, se trata de una tendencia estructural vinculada al desarrollo económico y a las características geográficas de la región.

“En América Latina no hay opción a la aviación. El crecimiento social y económico depende de la aviación”, señaló.

Según explicó, las grandes distancias, la cordillera de los Andes, los ríos y las selvas hacen que el transporte aéreo tenga un papel especialmente relevante para conectar los territorios de la región.

El tráfico aéreo en Perú tiene espacio para prácticamente duplicarse en las próximas dos décadas.

WAGA 2026 pondrá a Lima en el centro del debate

Estas perspectivas serán parte de los temas que se discutirán durante WAGA 2026, el encuentro mundial de aeropuertos que se realizará en Lima los días 28 y 29 de septiembre. El 30 se desarrollará además una cumbre de transporte aéreo con participación de ACI, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC).

La elección de Lima como sede permitirá reunir en el país a representantes de aeropuertos, aerolíneas, autoridades y empresas vinculadas al sector, además de discutir los retos de conectividad e infraestructura de la región.

“Es una gran oportunidad para que en el Perú se den cabida a los líderes de los aeropuertos mundiales”, afirmó Echevarne.

El ejecutivo consideró que el encuentro también permitirá mostrar los avances de la infraestructura aeroportuaria peruana y recoger experiencias de otros mercados.

Lima ya tiene infraestructura para competir como hub

Para Echevarne, Lima ya cumple un rol de hub regional. La nueva terminal del Jorge Chávez y la operación de sus dos pistas en paralelo le dan a la capital una infraestructura que, a su juicio, permite competir con otros centros de conexión.

“El paso que ha dado Lima con la construcción de la nueva terminal y la nueva pista es muy positivo. Ya Lima está en condiciones, como cualquier otro aeropuerto del mundo, para competir”, sostuvo.

El tráfico aéreo en Perú tiene espacio para prácticamente duplicarse en las próximas dos décadas. (Foto: Ositrán)

Sin embargo, remarcó que un hub no depende únicamente de la infraestructura aeroportuaria. También es un modelo de negocio de las aerolíneas, que deciden dónde concentrar sus conexiones. Citó como ejemplos a LATAM en Lima, Avianca en Bogotá y Copa en Panamá.

En ese sentido, señaló que la fortaleza de Lima también está en contar con un mercado doméstico relevante y una ciudad con una importante población.

“La gran ventaja del Perú es que es un país grande, importante, con gran capacidad de importación y exportación y una ciudad con una gran cantidad de población”, explicó.

Liberalización, el otro reto para la conectividad

Con la infraestructura aeroportuaria avanzando, ACI-LAC considera que otro desafío es facilitar que las aerolíneas puedan decidir con mayor libertad dónde operar.

Actualmente, buena parte de las rutas internacionales está condicionada por acuerdos bilaterales entre países. Frente a ello, ACI impulsa una mayor liberalización y desregulación del transporte aéreo, de modo que las compañías tengan menos restricciones para abrir nuevas rutas.

El tráfico aéreo en Perú tiene espacio para prácticamente duplicarse en las próximas dos décadas. / ANTONIO MELGAREJO

Echevarne mencionó como referencia el acuerdo ALAS, suscrito por países del Cono Sur para avanzar hacia una mayor liberalización del transporte aéreo, y señaló que ACI busca que iniciativas de este tipo puedan extenderse al resto de la región.

“No solamente es importante para aeropuertos como Lima, sino también para los aeropuertos regionales, que es una de las grandes asignaturas pendientes en nuestra región”, indicó.

En Perú, una mayor apertura podría permitir que los aeropuertos regionales tengan más vuelos internacionales y que compañías de otros países puedan operar dentro del territorio.

Infraestructura y turismo

El desarrollo de la conectividad también dependerá de que Perú pueda avanzar con mayor rapidez en sus proyectos aeroportuarios regionales. Echevarne consideró que el país viene desarrollando infraestructura, aunque los procesos vinculados a la contratación pública pueden ralentizar algunas obras.

En paralelo, planteó que el crecimiento de la oferta aeroportuaria debe ir acompañado de una estrategia para atraer más visitantes internacionales y ampliar la promoción turística más allá de los destinos tradicionales.

“Es muy importante trabajar para que vayamos más allá de lo meramente icónico, que en este caso sería el típico Machu Picchu y Cusco, sino que hay muchos otros destinos importantísimos en el Perú que son prácticamente desconocidos”, señaló.

También destacó el potencial de la gastronomía peruana para atraer turistas de mayor poder adquisitivo y generar una demanda adicional de viajes. La próxima visita del Papa al Perú, añadió, podría ser una oportunidad puntual de exposición internacional, aunque su efecto sería temporal.