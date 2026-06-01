Resumen

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La segunda vuelta electoral se realizará el domingo 7 de junio. El Comercio realizará una cobertura completa de la jornada electoral | Foto: ONPE / Referencial
La segunda vuelta electoral se realizará el domingo 7 de junio. El Comercio realizará una cobertura completa de la jornada electoral | Foto: ONPE / Referencial
Por Redacción EC

Fiel a su historia y a su compromiso con los valores democráticos, El Comercio realizará el domingo 7 de junio una extensa y minuciosa cobertura de la segunda vuelta de las Elecciones Generales Perú 2026, en la que los candidatos de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, disputarán la Presidencia de la República.