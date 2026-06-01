Fiel a su historia y a su compromiso con los valores democráticos, El Comercio realizará el domingo 7 de junio una extensa y minuciosa cobertura de la segunda vuelta de las Elecciones Generales Perú 2026, en la que los candidatos de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, disputarán la Presidencia de la República.

Tal como ocurrió en la jornada electoral del pasado 12 de abril, este Diario seguirá desde muy temprano el desarrollo del balotaje presidencial, informando todos los detalles relacionados a la instalación y apertura de mesas de sufragio a nivel nacional, las primeras apariciones de los candidatos hasta el momento de su votación y la espera de los primeros resultados.

Asimismo, El Comercio informará en tiempo real sobre la encuesta a boca de urna y los resultados oficiales que dé a conocer la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El equipo editorial del Decano de la prensa peruana ha desarrollado distintas herramientas para que usted, apreciado lector, pueda acceder a información rápida y veraz sobre los comicios de segunda vuelta.

A ello se suma la alianza con Unholster y su plataforma Decide Perú, que permitirá conocer minuto a minuto los datos oficiales que emitirá la ONPE. La herramienta incluirá también un simulador que permitirá al usuario saber cómo podrían quedar las elecciones de acuerdo al trasvase de votos registrados en la primera vuelta.

Además, el Grupo El Comercio ofrecerá una extensa transmisión audiovisual a través de sus canales de YouTube, con la participación de periodistas como Milagros Leiva, Diana Seminario, Juan Pablo León, María Rosa Villalobos, Martín Hidalgo y otros rostros durante toda la jornada electoral.

El Comercio, en alianza editorial con Gestión, Correo y Trome, desplegará un streaming conjunto en el que se analizará los comicios con enfoques desde la política, la economía, las regiones y el entretenimiento. En simultáneo compartiremos en nuestras redes sociales los contenidos, reportes y denuncias que se registren a lo largo de toda la jornada.

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