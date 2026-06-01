La segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026 se realizará este 7 de junio y convocará nuevamente a millones de ciudadanos en todo el país para definir quién ocupará la Presidencia de la República durante los próximos años. Debido a que el voto es obligatorio para los peruanos mayores de 18 años, quienes no participen en la jornada electoral podrían ser sancionados con una multa económica. El monto de esta penalidad varía según la clasificación del distrito donde reside el elector y se calcula tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente para este año. Asimismo, las autoridades electorales han recordado que existen sanciones adicionales para las personas designadas como miembros de mesa que no cumplan con la función asignada durante los comicios. A continuación, conoce cuáles son las sanciones económicas establecidas para quienes no acudan a votar y para aquellos miembros de mesa que incumplan con sus responsabilidades el día de las elecciones.

¿No vas a votar este 7 de junio? Esta es la multa que podrías terminar pagando

El monto de la multa por omisión al sufragio no es igual para todos los peruanos. Desde hace varios años, el sistema de sanciones se divide según el nivel de pobreza del distrito que figura en tu Documento Nacional de Identidad (DNI), basado en los informes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Para este 2026, considerando que la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es de S/5,500, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Distrito no pobre: S/110 (equivalente al 2% de la UIT).

S/110 (equivalente al 2% de la UIT). Distrito pobre no extremo: S/55 (equivalente al 1% de la UIT).

S/55 (equivalente al 1% de la UIT). Distrito de pobreza extrema: S/27.50 (equivalente al 0.5% de la UIT).

Es importante precisar que si no votaste en la primera vuelta de abril y tampoco lo haces en esta segunda vuelta, las multas son acumulativas. Deberás cancelar ambas deudas para estar al día con el Estado.

¿Cuánto es la multa para un miembro de mesa?

La sanción más elevada en el sistema electoral peruano recae sobre los miembros de mesa (titulares y suplentes) que no asistan a cumplir su labor o se nieguen a instalar la mesa de sufragio.

Si fuiste sorteado como miembro de mesa para estas Elecciones 2026 y te ausentas este 7 de junio, la multa asciende a S/275, lo que representa el 5% de la UIT vigente. Lo más crítico es que esta multa se suma a la multa por no votar. Por ejemplo, un ciudadano de un distrito “no pobre” que es miembro de mesa y no asiste a votar, terminará acumulando una deuda total de S/385.

¿Cómo saber si tengo multas electorales pendientes?

Antes de acudir a la segunda vuelta, se recomienda verificar si arrastras deudas de procesos anteriores (como las municipales 2022 o la primera vuelta 2026). El JNE cuenta con una plataforma virtual denominada “Multas Electorales” donde, ingresando únicamente tu número de DNI y el código de verificación, podrás conocer tu estado de cuenta.

Estar en el registro de deudores electorales conlleva varias restricciones civiles, tales como:

Imposibilidad de renovar o duplicar el DNI.

Dificultades para realizar trámites notariales o judiciales.

Impedimento para inscribirse en cualquier programa social o viajar al extranjero (en algunos casos de control migratorio).

Restricción para realizar operaciones bancarias de gran escala.