Por Redacción EC

La segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026 se realizará este 7 de junio y convocará nuevamente a millones de ciudadanos en todo el país para definir quién ocupará la Presidencia de la República durante los próximos años. Debido a que el voto es obligatorio para los peruanos mayores de 18 años, quienes no participen en la jornada electoral podrían ser sancionados con una multa económica. El monto de esta penalidad varía según la clasificación del distrito donde reside el elector y se calcula tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente para este año. Asimismo, las autoridades electorales han recordado que existen sanciones adicionales para las personas designadas como miembros de mesa que no cumplan con la función asignada durante los comicios. A continuación, conoce cuáles son las sanciones económicas establecidas para quienes no acudan a votar y para aquellos miembros de mesa que incumplan con sus responsabilidades el día de las elecciones.