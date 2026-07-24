Por Redacción EC

El porcentaje de grasa corporal se ha consolidado como uno de los principales indicadores para evaluar la composición física y el estado de salud de una persona. Según la revista Men’s Health, este parámetro permite conocer con mayor precisión la cantidad de tejido adiposo presente en el organismo. El profesor Steven Heymsfield, experto en nutrición, metabolismo humano y composición corporal, explicó que este valor refleja la proporción de grasa en relación con el peso total. Por ello, es considerado una herramienta clave para valorar la condición física. A diferencia del índice de masa corporal (IMC), este indicador no se limita al peso y la estatura, sino que también diferencia la grasa corporal de la masa magra. Esta característica proporciona una evaluación más completa de la composición del organismo y facilita una mejor interpretación del estado de salud. De acuerdo con los especialistas citados por Men’s Health, esta información resulta especialmente útil para diseñar estrategias de entrenamiento, alimentación y prevención de enfermedades relacionadas con el exceso de grasa corporal.