El porcentaje de grasa corporal se ha consolidado como uno de los principales indicadores para evaluar la composición física y el estado de salud de una persona. Según la revista Men’s Health, este parámetro permite conocer con mayor precisión la cantidad de tejido adiposo presente en el organismo. El profesor Steven Heymsfield, experto en nutrición, metabolismo humano y composición corporal, explicó que este valor refleja la proporción de grasa en relación con el peso total. Por ello, es considerado una herramienta clave para valorar la condición física. A diferencia del índice de masa corporal (IMC), este indicador no se limita al peso y la estatura, sino que también diferencia la grasa corporal de la masa magra. Esta característica proporciona una evaluación más completa de la composición del organismo y facilita una mejor interpretación del estado de salud. De acuerdo con los especialistas citados por Men’s Health, esta información resulta especialmente útil para diseñar estrategias de entrenamiento, alimentación y prevención de enfermedades relacionadas con el exceso de grasa corporal.

Este es el rango saludable y los riesgos de valores extremos sobre la grasa corporal según edad y sexo

El porcentaje de grasa corporal considerado saludable cambia de acuerdo con la edad y el sexo. En el caso de los hombres entre 20 y 39 años, un valor superior al 25 % se asocia con obesidad, mientras que para quienes tienen entre 40 y 59 años el umbral se eleva al 28 %. Asimismo, el Real Colegio de Enfermería recomienda mantener niveles de entre 8 % y 20 % en adultos jóvenes, y de 11 % a 22 % en mayores de 40 años. Los especialistas advierten que reducir este indicador por debajo del 5 % puede representar un riesgo para la salud, al afectar funciones esenciales del organismo.

Un exceso de grasa corporal está relacionado con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, afecciones cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, apnea del sueño, síndrome metabólico, hígado graso, osteoartritis, trastornos de la vesícula, algunos tipos de cáncer y enfermedades renales. Sin embargo, un porcentaje demasiado bajo tampoco es recomendable, ya que puede favorecer la aparición de osteoporosis, incrementar la susceptibilidad a infecciones, dificultar la cicatrización, provocar problemas cardíacos y reducir la calidad del semen. Por ello, los expertos destacan la importancia de mantener un equilibrio adecuado en la composición corporal.

Estos son los métodos para medir el porcentaje de grasa corporal y conocer el equilibrio que se debe tener

Existen distintos métodos para calcular el porcentaje de grasa corporal, cada uno con diferentes niveles de precisión, costo y accesibilidad. Entre ellos, la absorciometría de rayos X de energía dual (DEXA) es considerada la técnica más precisa para evaluar la composición corporal, aunque su elevado costo y la necesidad de realizarla en centros especializados limitan su uso. Otra alternativa es el pesaje hidrostático, un procedimiento que estima la grasa corporal mediante el desplazamiento de agua al sumergir a la persona. Este método también ofrece resultados confiables, pero no suele estar al alcance de la mayoría de la población.

Otras técnicas son más prácticas y de fácil acceso, aunque presentan ciertas limitaciones en cuanto a exactitud. Los calibradores de pliegues cutáneos permiten estimar la grasa subcutánea a partir de mediciones en distintas zonas del cuerpo, pero la precisión depende en gran medida de la experiencia de quien realiza la evaluación. Por su parte, las básculas de impedancia bioeléctrica analizan la composición corporal mediante corrientes eléctricas de baja intensidad. Si bien representan una opción cómoda para el uso cotidiano, sus resultados pueden verse influenciados por factores como el nivel de hidratación del usuario.

¿Qué consideraciones debe tener en cuenta sobre el porcentaje ideal y la realidad de por medio?

El porcentaje de grasa corporal es un indicador que varía de una persona a otra, ya que está influenciado por factores como la edad, la estatura, la genética y otras características individuales. Los especialistas coinciden en que no representa un riesgo mientras se mantenga dentro de los valores considerados saludables. En el caso de quienes buscan una mayor definición muscular, especialmente en la zona abdominal, un nivel de grasa de entre el 6 % y el 10 % suele ser suficiente para lograr ese objetivo. No obstante, reducirlo por debajo de esos niveles podría generar efectos perjudiciales para la salud.

Los expertos señalan que el objetivo principal debe ser mantener un equilibrio que pueda sostenerse en el tiempo, priorizando el bienestar físico por encima de los fines estéticos. Asimismo, indican que disminuir el porcentaje de grasa corporal puede resultar beneficioso para las personas con problemas de sobrepeso u obesidad, siempre que el proceso se realice bajo la orientación de profesionales de la salud. Respetar los rangos recomendados permite reducir riesgos y favorecer una mejor calidad de vida sin comprometer el funcionamiento del organismo.

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