Boehringer, especialista en enfermedades cardio-metabólicas y renales, proyecta posicionarse entre las cinco farmacéuticas líderes del mercado peruano hacia el año 2035 - hoy se encuentra en el octavo escalafón -.

Esto, en línea con su apuesta de “jugar en las grandes ligas y colocarse en el Top 5 de laboratorios a nivel mundial”, apunta Patricio Carrión, gerente general de Boehringer Ingelheim para Perú y Ecuador.

Para ello, la firma alemana ha elaborado una estrategia basada en cuatro pilares estratégicos: entrega de productos innovadores, agilidad en la toma de decisiones, mayor acceso del público a sus medicamentos y un crecimiento sostenido.

De hecho, Boehringer anotó en el 2025 un récord de ventas histórico en su cluster Perú-Ecuador, con un crecimiento de 13%, el cual es “el mejor resultado que hemos tenido en los dos países”, remarca Carrión.

¿A qué se debe esta buena ‘performance’? El ejecutivo farmacéutico explica que el crecimiento de la marca se debe a que han realizado “una inversión más agresiva en actividades generales de promoción y educación con los médicos” y a que han reforzado áreas vitales como la cardio-renal-metabólica, en el entendimiento de que “esto va a representar un gran problema de salud a lo largo del tiempo en el Perú”.

Boehringer fue fundada hace 141 años en la ciudad de Ingelheim (Alemania). Está presente en el Perú hace 30 años. (Foto: Boehringer)

Del mismo modo, la firma ha reforzado su área de accidentes cerebrovasculares (derrames cerebrales), dolencia que representa “la primera causa de discapacidad y la segunda de muerte” en el país.

Para apuntalar su crecimiento, Boehringer planea traer a partir del 2028 un nuevo portafolio de productos, empezando por oncología, fibrosis pulmonar y obesidad, dolencia que recae “dentro del área cardio-renal-metabólica, que es nuestra prioridad”, anota Carrión.

ESTABILIDAD POLÍTICA

La farmacéutica alemana mira con expectativa el panorama político, pues espera que el próximo Gobierno traiga estabilidad política y mayor crecimiento al país, lo que redundará en una mayor dinámica del sector farmacéutico.

Y es que “el continuo cambio de ministros de Salud no ayuda a que las normativas que venimos trabajando en algunos proyectos fluyan como es debido”, señala Carrión.

El ejecutivo espera que el Gobierno que viene se enfoque en mejorar la atención de EsSalud, un reto que “va a tener una repercusión positiva a nivel de todo el Perú”.

Boehringer ha reforzado su segmento de accidentes cerebrovasculares (derrames cerebrales), dolencia que constituye la segunda causa de muerte en el país. (Foto: El Trome)

“Nosotros como empresa y miembros de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe) venimos trabajando para poder apoyar con nuestro conocimiento para que eso suceda”, puntualizó.

Boehringer registró un crecimiento de 16% a nivel global en el 2025, impulsada por sus mayores ventas en EE.UU. y nuevos lanzamientos de medicamentos.

La firma está presente en el Perú desde hace 30 años con una representación comercial, y desde hace 17 con una oficina propia. Nuestro país representa actualmente el 45% de sus ventas en el cluster Perú-Ecuador.