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Resumen

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Patricio Carrión es gerente general para Perú y Ecuador de Boehringer. Asumió el puesto hace un año.
Patricio Carrión es gerente general para Perú y Ecuador de Boehringer. Asumió el puesto hace un año.
/ Edu Naranjo
Por Juan Saldarriaga

Boehringer, especialista en enfermedades cardio-metabólicas y renales, proyecta posicionarse entre las cinco farmacéuticas líderes del mercado peruano hacia el año 2035 - hoy se encuentra en el octavo escalafón -.

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