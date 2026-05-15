Durante las temporadas frías o los días de lluvia, muchas familias optan por secar la ropa dentro de casa para evitar que las prendas permanezcan húmedas por más tiempo o para protegerlas de las bajas temperaturas. Aunque esta práctica suele considerarse una solución rápida y común en muchos hogares, especialistas en salud han comenzado a advertir sobre las consecuencias que podría generar cuando se realiza en ambientes cerrados o con poca ventilación. Expertos de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur señalaron que este hábito cotidiano puede convertirse en un problema silencioso dentro de la vivienda si no se toman ciertas precauciones, especialmente en épocas de mayor humedad. Descubre qué explican los especialistas sobre esta práctica y cuáles son las principales recomendaciones para evitar riesgos en el hogar.

¿POR QUÉ NO SE RECOMIENDA SECAR ROPA EN ESPACIOS CERRADOS?

De acuerdo con especialistas de la Diris Lima Sur, la humedad que liberan las prendas mojadas incrementa las probabilidades de que aparezca moho dentro de la vivienda. El médico Marco García explicó que esta situación facilita el crecimiento de hongos microscópicos, entre ellos el aspergillus, cuyas esporas pueden ingresar al cuerpo mediante la respiración. Según explicó, muchas personas no relacionan la humedad acumulada con problemas respiratorios hasta que aparecen síntomas persistentes.

(Foto: Freepik)

¿QUÉ ENFERMEDADES Y SÍNTOMAS PUEDEN APARECER?

Los expertos señalan que permanecer constantemente en ambientes húmedos puede generar molestias respiratorias y complicaciones en personas sensibles. Entre los síntomas más frecuentes destacan:

Tos constante

Congestión nasal

Irritación de garganta

Sensación de cansancio

Dificultad para respirar

Según el doctor García, los niños, adultos mayores y personas con antecedentes de asma u otras enfermedades pulmonares son quienes presentan mayor riesgo de sufrir complicaciones por la exposición al moho.

Además, la información médica de MedlinePlus indica que el hongo aspergillus puede causar distintos tipos de aspergilosis. Algunas formas provocan reacciones alérgicas, mientras que otras pueden afectar directamente los pulmones y expandirse a otras partes del cuerpo en pacientes con defensas bajas.

Foto: Istock

¿CÓMO IDENTIFICAR SI HAY MOHO EN CASA?

Los especialistas advierten que el moho puede desarrollarse silenciosamente en techos, paredes, cortinas, colchones o muebles debido a la humedad acumulada. Algunas señales que podrían alertar sobre este problema son:

Olor persistente a humedad.

Manchas oscuras en paredes o techos.

Ventanas empañadas.

Prendas y colchones que tardan demasiado en secar.

Sensación de aire cargado dentro de la vivienda.

En casos más graves, la aspergilosis puede generar fiebre, dolor en el pecho e incluso insuficiencia respiratoria, según información médica difundida por MedlinePlus.

¿QUÉ RECOMIENDAN LOS ESPECIALISTAS PARA EVITAR ESTOS RIESGOS?

La principal recomendación es secar la ropa al aire libre o en lugares con buena ventilación. Si eso no es posible, se aconseja abrir puertas y ventanas para permitir la circulación del aire.

Asimismo, la Diris Lima Sur recomienda limpiar rápidamente cualquier rastro de moho, evitar secar prendas dentro de dormitorios y exponer colchones y ropa al sol cuando haya oportunidad. Según los especialistas, pequeñas acciones dentro del hogar pueden ayudar a prevenir enfermedades respiratorias durante las temporadas frías y húmedas, según informa Infobae.

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