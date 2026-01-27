Haleon toma la posta de la farmacéutica Glaxo Smith Kline: “Este 2026 será el año en el que Panadol conquistará nuevos territorios”

Haleon toma la posta de la farmacéutica Glaxo Smith Kline (GSK) en un portafolio especifico de productos donde Panadol es la estrella indiscutida.

“Panadol es la base y el corazón de todo lo que hacemos, sobre todo, de cara a lo que puede venir en el futuro”, apunta Adriana Pérez-Viloria, country manager de Haleon Perú. ¿Cuáles son esos planes? La respuesta en esta entrevista.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

- Haleon se independizó de Glaxo Smith Kline (GSK) hace poco. ¿Cómo fue ese cambio?

Haleon, como nombre, es muy reciente. En el 2022 nuestro portafolio de productos sin prescripción médica pertenecía a la división de consumo de GSK (Reuno Unido). Ese año se toma la decisión de separarlos y, en esa separación, nace Haleon, que hora tiene un portafolio muy diverso.

- ¿En qué se enfocan ahora?

Haleon tiene ahora un propósito muy claro, que es cuidar la salud de los consumidores a través de productos enfocados en bienestar y cuidado personal sin prescripción médica, y eso nos da un marco como una empresa de consumo.

- ¿En cuántas categorías están presentes en el Perú?

Estamos en tres categorías: dolor y antigripales a través de Panadol; cuidado oral a través de Sensodyne, Aquafresh y Corega; y estamos en la categoría de multivitamínicos a través de lanzamiento de Centrum.

- ¿Qué porcentaje del mercado significan estas marcas?

Si analizamos todas las categorías, tenemos el 22% de participación en los productos OTC (sin receta médica). Pero si me preguntas por participación récord, hemos llegado a manejar el 60% en algunos momentos.

Haleon se independizó de la farmacéutica Glaxo Smith Kilne (GSK) hace dos años.

- Haleon acaba de incursionar en una nueva categoría.

En el caso de Perú logramos introducir el multivitamínico número uno a nivel mundial, que se llama Centrum. Años atrás, GSK tenía la comercialización de Centrum y hemos retomado la marca, esta vez, como Haleon. Hoy, es uno de los tres multivitamínicos más importantes del país, así que estamos muy contentos de tener esta innovación nuevamente.

- Y en qué lugar se encuentra Panadol?

Justamente, la fortaleza de Haleon, como empresa, es la marca Panadol. Estamos compitiendo actualmente en las categorías de analgésicos y antigripales, y Panadol es la marca número uno en estas categorías en el Perú, al igual que muchos países de Latinoamérica y a nivel mundial, con lo que nuestro crecimiento viene muy apalancado en estas dos categorías.

- ¿Qué expectativas tienen con Panadol?

En el caso del Perú contamos con el 51% de participación de mercado. Para nosotros Panadol es la base y el corazón de todo lo que hacemos, sobre todo, de cara a lo que puede venir en el futuro. La marca Panadol es una gran oportunidad para satisfacer la necesidad de los consumidores, específicamente, en estas categorías de dolor y aspectos respiratorios.

- Perú representa el 18% o 19% de las ventas de Haleon en la región. Ustedes planeaban llegar al 22%. ¿Lo han hecho?

Justamente, en el 2025 fuimos en línea con la expectativa de seguir manteniendo una participación del 19%. Nuestra gran apuesta viene para este año. 2026 es un año en el cual Haleon quiere conquistar de forma acelerada una mayor participación dentro de la región, y esta mayor participación va a ser sustentada, específicamente, a través del crecimiento de Panadol.

- ¿Qué piensan hacer para conseguir eso?

Tenemos dos grandes estrategias detrás de Panadol para el 2026. Una es conquistar nuevos territorios, lo que llevará a nuestra marca a formatos en los que hoy no juega, como bodegas y tiendas de conveniencia. El consumidor peruano busca la cercanía. En ese sentido, tenemos que asegurar que nuestras marcas estén cerca del consumidor cuando tengan la necesidad de ello.

- ¿Cuál es la otra estrategia?

Por otro lado, también vamos a conquistar la distribución numérica de las farmacias independientes. En el Perú es un reto interesantísimo porque, siendo tan extenso en términos de área, hay pequeñas y medianas empresas que se pierden de programas de empresas como la nuestra, dedicados a brindar acompañamiento a la farmacia independiente.

Haleon planea llevar Panadol a la mayor cantidad de farmacias y boticas en Lima. Luego seguirá en provincias.

- ¿Ese es el planteamiento para el 2026?

Para nosotros el 2026 será el año en el que Panadol conquistará nuevos territorios y estará presente donde el consumidor, definitivamente, nos busque.

- ¿Estarán presenten en todas o en la mayor parte de bodegas y tiendas de conveniencia?

Así es. Parte de esa gran oportunidad es que las bodegas en el Perú tienen casi 300 mil puntos de venta. Sabemos que hay retos logísticos detrás, pero para eso nos estamos acompañando de socios estratégicos en temas de distribución para empezar a darnos a conocer al consumidor, pero iremos por fases.

- ¿Cuáles son esas fases?

Daremos la prioridad a Lima y conos y, posteriormente, nos estaremos moviendo a las provincias para poder extender esa capacidad de disponibilidad del producto.

- ¿Cuánto piensan crecer con esta estrategia?

Pensamos crecer a doble dígito en el 2026 versus años anteriores en los que crecimos a ratios de 5% o 6%. Ahora estamos haciendo una apuesta de doble dígito, a través de esta estrategia de expansión.

- ¿Qué presupuesto manejan para conseguir este objetivo?

La conquista de estos nuevos territorios lleva implícita inversión. Nosotros esperamos poder aportar en el mercado peruano una inversión de US$13 millones, qué va a estar sustentada en estos dos grandes pilares de asegurar la disponibilidad y visibilidad de nuestro producto para el consumo del peruano en el momento en que la necesidades se presente.

- ¿Planean incluir otras marcas en esta expansión?

Sí. Igualmente, con todo el portafolio, pero no los estamos visualizando por el momento. Posiblemente a futuro podemos pensar en innovar a través de otras de nuestras categorías.

La incidencia de nuevas variedades de gripe, como la Influenza A H3N2, impulsará la demanda de antigripales.

- ¿Esperan una mayor demanda de Panadol por el incremento en la variedad de gripes, como H3N2?

Así es. Nuestra expectativa es que podemos tener un consumo superior al 3% por esta mayor incidencia, pero, más allá de eso, las oportunidades que tenemos en términos de expansión son las que también nos pueden permitir capitalizar este crecimiento acelerado.

- ¿Cuánto facturaron en el año 2025?

Al cierre del año pasado estábamos en un nivel de facturación superior a US$30 millones, excluyendo el canal de autoservicio.

- Finalmente, se ha reportado hace meses una notoria ausencia de Panadol en Inkafarma y Mifarma. ¿A qué se debió?

Por la alta demanda y rotación, en algunos momentos puede haber mayor disponibilidad en un canal o en otro. Hoy Panadol tiene una de las coberturas más amplias del mercado. Está disponible en las principales cadenas y farmacias del país, además de autoservicios. Estamos en Mifarma, Inkafarma, Boticas Perú, Boticas & Salud y farmacias independientes, con una distribución ponderada superior al 90%, lo que refuerza el acceso para los consumidores.