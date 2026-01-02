Presidente de proEXPLO, congreso de exploración minera más grande del mundo: “La inversión en exploración en el Perú aumentará el 2026”

Los precios récord de los metales animan a la industria de exploración minera, segmento responsable de generar los proyectos que darán que hablar en el futuro.

Es el caso de los proyectos de cobre y oro, los dos metales cuya cotización ha crecido más este año. ¿Cuáles son las perspectivas y retos para sacar adelante estas iniciativas? Responde Adán Pino, presidente de proEXPLO 2026 (del 4 al 6 de mayo), el congreso de exploración minera más grande del Perú y Latinoamérica.

- ¿Cómo viene la inversión en exploración minera este año? ¿Ha subido o bajado?

Ha subido. La inversión en exploración ha alcanzado, más menos, US$455 millones (hasta setiembre). Eso es 34% más, comparado con el mismo periodo del 2024.

- ¿Cuáles son las perspectivas de inversión para el 2026?

Este año hemos visto que hay dinero e inversiones en el segmento de las mineras junior. Ese dinero se va a enfocar en los países que brinden las condiciones adecuadas. Entonces, mi proyección es qué la inversión en exploración en el Perú se va a incrementar en el 2026. El número de proyectos de cobre y oro va a ser mayor al que estamos registrando este año.

- ¿Eso, por parte de las mineras junior y también senior?

Vienen cosas importantes en el mercado. Hace poco hemos tenido la noticia de la fusión de Anglo American con Teck para crear una empresa muy grande. Ambas están presentes en el Perú. Y también tenemos a BHP y Rio Tinto, que son actores muy grandes, lo mismo que las mineras senior de oro que están desarrollando exploración. Entonces, sí, ambos, el segmento senior y el junior siguen viendo al Perú como muy atractivo.

- ¿Qué proyectos podrían dar la hora próximamente?

Yo veo con muy buenos ojos a Michiquillay (Cajamarca). Definitivamente, es un proyecto que tiene el perfil para obtener un volumen muy interesante de recursos de cobre y oro. La Granja (Cajamarca) también es un depósito de clase mundial,aunque tiene retos debido a su contenido de arsénico [mineral penalizable].Otro proyecto que está avanzando es Zafranal (Arequipa), que está ad portas de iniciar construcción. Yo veo que esos tres proyectos podrían tener un impacto importante en la economía del país y en la generación de canon, regalías y trabajo.

- Perú tiene una cartera de proyectos avanzados por más de UDS$60 mil millones, la cual está pendiente de ser desarrollada, pero eso no quita que debemos seguir explorando, pensando en el porvenir.

Para hacer un descubrimiento hace falta una gran base de proyectos en etapas tempranas de exploración, porque no todos llegan al siguiente nivel. Los geólogos que trabajamos en exploración tenemos que estar conscientes de que nuestro trabajo consiste en fracasar. Estamos preparados para el fracaso, porque la probabilidad de fracasar en el proceso de exploración de un proyecto es de 99,9%. Entonces, mientras más proyectos haya en la base, vamos a incrementar la probabilidad de hacer un descubrimiento.

- Lo que vemos ahora, sin embargo, es más exploración ‘brownfield‘ que ‘greenfield’. ¿Es así?

Sí, porque los que buscan las empresas mineras es incrementar la vida útil de sus minas, pero eso tiene un límite. Por eso es que debemos preocuparnos por las exploraciones ‘greenfield’. Tenemos que darle a la industria minera y al país nuevos descubrimientos porque, de lo contrario, el negocio de la minería no va a ser sostenible.

- Pensando en todo tipo de metales.

Casi toda la inversión está enfocada en cobre y oro, que son los dos metales cuyas cotizaciones han crecido más durante el año.

- ¿Y el interés por el litio se ha perdido?

No soy un especialista en litio, pero sí puedo decir que el mercado global de metales está mucho más enfocado en el cobre que en el litio. Si hablamos de transición energética, el cobre es el metal más importante porque es el que más se va a requerir para este proceso. Por eso es que el litio ha bajado un poco de perfil. Hay países donde el litio es más fácil de explotar, como Argentina y Chile, pero en el Perú los inversionistas están viendo el cobre como el mejor metal en el cual invertir.

- ¿Cuáles son los principales impedimentos para la exploración minera?

Yo no hablaría de impedimentos, sino de retos. Y tengo una razón para decir esto, y es que hoy todo es posible. Por ejemplo, antes decíamos que el tema social era muy complejo en el Perú, pero hoy ya no se habla de una prohibición o de una negación ideológica contra la minería. Las empresas mineras se dan cuenta de esto cuando conversan con las comunidades y advierten que todo es un tema de negociación. Las comunidades campesinas ya se han abierto a la minería. Entonces, solo es cuestión de sentarse a conversar con ellas para hacerles una propuesta adecuada.

- ¿Eso ocurre, quizá, porque las comunidades campesinas tienen interés en hacer minería debido al alto precio de los minerales?

Sí. Y allí es donde hay que tener un manejo muy fino. Los recursos naturales del Perú van a ser explotados. La pregunta es si queremos que sean explotados de manera formal, respetando el medio ambiente y la legislación, o de forma informal, con cero cuidado del medio ambiente. Allí es donde nosotros necesitamos, como industria, educar a la población para que entienda que hay procesos para explotar adecuadamente los recursos naturales.

- ¿El principal reto de la minería es, entonces, el social?

Yo veo dos retos. Uno es tener un mejor manejo con las comunidades locales para lograr que confíen en las empresas mineras y nos permitan ingresar a hacer nuestro trabajo, que es descubrir nuevos recursos naturales. Y lo segundo es hacerlo de una manera ágil, lo cual involucra la parte de permisos para explorar y perforar.

- ¿Cuánto demora obtener un permiso para exploración hoy en día?

Hoy, obtener un permiso para explorar demora entre 1,5-2 años a 3-4 años. Eso, en el caso de las exploraciones iniciales. Yo sé que los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas están trabajando duro para hacer que los permisos sean más ágiles porque hay otros países que lo están haciendo de forma más eficiente.

- ¿Cómo estamos comparados con otros países?

Hay algunos países que están por delante de nosotros, pero hay algo que está a favor nuestro y es nuestra prospectiva geológica y estabilidad económica. Eso permite que los ojos de la inversión minera aún sigan puestos en el Perú.

- ¿Si no hubiera trabas a la exploración se podrían descubrir más yacimientos de todo tamaño?

Sí. El Perú en este momento ya tiene una cartera de proyectos en estado avanzado con más de 4, 5 o 6 millones de toneladas de cobre fino, que están allí esperando. En un escenario ideal, pueden convertirse en minas, más aún, con los precios del cobre, el oro y la plata, que están alcanzando niveles impresionantes. Y todo apunta que van a seguir aumentando. Perú tiene una cartera de proyectos de muy alto perfil que nos van ayudar a crecer en el corto y mediano plazo, mientras empujamos la exploración ‘greenfield‘ para descubrir nuevos depósitos que nos van a ayudar en el largo plazo.

- Porque desarrollar un proyecto toma un largo tiempo.

Porque el proceso de descubrir un yacimiento no es rápido. Toma 10, 15 o 20 años, desde la realización del primer ‘sondaje‘ hasta que iniciamos la explotación.

- ¿Hay proyectos de exploración que se están paralizando por culpa de la minería informal o ilegal?

Hoy, la minería ilegal está cubriendo más territorio. Hay países donde la minería ilegal es más fuerte, como Ecuador, dónde este problema se nota más debido a que es un país más pequeño. Perú es más grande, pero eso no significa que no esté sufriendo por el crecimiento de la minería ilegal. Con el paso del tiempo está afectando a las poblaciones locales, a los negocios formales y también al medio ambiente. Entonces sí, un inversionista lo pensaría dos veces si ve que un área que puede ser muy prospectiva para el hallazgo de cobre y oro está invadida por mineros ilegales. Allí no se van a meter, y eso tiene un impacto sobre la inversión.

- ¿Estos temas los van a abordar en proEXPLO 2026?

Para nosotros es extremadamente importante seguir promoviendo la exploración. Queda claro que la minería es y va a seguir siendo una pieza importante en la economía, pero, para mantener vivo el negocio minero, necesitamos seguir descubriendo yacimientos. Por eso es que el lema del evento es: ‘Promoviendo el descubrimiento para un futuro sostenible’.

- ¿Cuándo va a estar listo el programa de ProEXPLO?

Nos hemos trazado el objetivo firme de que ProEXPLO tiene que ser mejor el próximo año. Por eso, nos hemos propuesto tener el programa definido en enero del 2026, porque necesitamos brindar a la industria de exploración minera esa información lo más temprano posible para que tomen la decisión adecuada de participar.