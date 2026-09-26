Más tráfico aéreo en el Perú, crecimiento de inversiones y el escenario en salud por sarampión y dengue

En el Semáforo de este sábado 26 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el crecimiento del tráfico aéreo peruano, que podría más que duplicarse hacia el 2044. Segundo, la recuperación de la inversión privada y la expansión de la minería formal. Finalmente, las amenazas a la salud pública por el aumento del dengue y los casos de sarampión.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Mayor tráfico aéreo en el Perú hacia el 2044

El tráfico aéreo peruano podría más que duplicarse hacia el 2044, al pasar de 43 millones de pasajeros en el 2025 a 95 millones, según proyecciones del Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC). El crecimiento representa una oportunidad para fortalecer la conectividad y el desarrollo económico del país. El nuevo Jorge Chávez, por su parte, ofrece una infraestructura clave para atender esa expansión y se debe aprovechar el potencial de su sistema con una gestión eficiente.

🟢Crecimiento en inversión y minería formal hacia el 2027

La recuperación de la inversión privada y la expansión minera sostendrían perspectivas positivas para el Perú entre el 2026 y 2027, según Moody’s. La calificadora destaca la mejora de la actividad económica, la demanda de exportaciones y el fortalecimiento de sectores como energía e infraestructura. Esto destaca el potencial del sector para impulsar la construcción, la energía y la capacidad productiva, aunque advierte riesgos para concretar estas iniciativas, como retrasos en permisos y la expansión de la minería ilegal.

🔴La salud pública enfrenta amenazas por dengue y sarampión

Según el CDC-Minsa, hasta la semana epidemiológica 33 se registraron 46.669 casos y 57 muertes por dengue, un incremento cercano al 79% frente al mismo período del 2025. A ello se suma el primer fallecimiento por sarampión reconocido oficialmente en el Perú: un adolescente de 16 años en Loreto, región que reporta 44 casos confirmados. El escenario exige reforzar la prevención y vacunación ante condiciones climáticas que podrían favorecer nuevos contagios en los próximos meses.