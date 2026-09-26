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Más tráfico aéreo en el Perú, crecimiento de inversiones y el escenario en salud por sarampión y dengue

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 26 de setiembre.

    Redacción EC
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    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Salud púbica en alerta por amenazas de dengue y sarampión. (Foto: AFP)
    Salud púbica en alerta por amenazas de dengue y sarampión. (Foto: AFP)

    En el Semáforo de este sábado 26 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el crecimiento del tráfico aéreo peruano, que podría más que duplicarse hacia el 2044. Segundo, la recuperación de la inversión privada y la expansión de la minería formal. Finalmente, las amenazas a la salud pública por el aumento del dengue y los casos de sarampión.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.