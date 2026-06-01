La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó, este lunes 1 de junio, la distribución del 100% del material electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), ubicadas al interior del país. Con este despacho, el órgano electoral garantiza el abastecimiento de las regiones con miras a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el próximo domingo 7 de junio.

El despacho inició a las 6:00 horas desde los almacenes principales de la Gerencia de Gestión Electoral, ubicados en Lurín. Bajo la dirección y supervisión del jefe de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, un convoy, integrado por seis vehículos de la empresa AFE partió con material hacia las sedes de las ODPE de Huancayo, Jauja, El Tambo, Chincha, Ica, Yauyos, Cañete, Huaral, Huaura y Huarochirí.

Gustavo García Hidalgo, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, durante el despliegue del material electoral para la segunda vuelta desde el almacén del a ONPE. (Foto: Diego Aquino).

Cada uno de los camiones cuenta con resguardo permanente a cargo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Adicionalmente, las unidades cuentan con sistemas de geolocalización satelital y viajan acompañadas por un comisionado técnico de la institución.

¿Qué material electoral se ha distribuido?

Los paquetes electorales está compuesto por cajas de sufragio, material de reserva, ánforas plegables, cabinas secretas, así como paquetes destinados para los coordinadores de los locales de votación, señaléticas y rótulos informativos.

Entre los materiales, también se incluye plantillas en sistema Braille para garantizar la accesibilidad de los ciudadanos con discapacidad visual durante el proceso de votación.

La preparación y el ensamblaje final se realizó el último sábado 30 de mayo. El proceso de carga y salida desde los almacenes se realizó bajo la supervisión y verificación de los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes acreditaron la legalidad del despacho.

¿Cuándo se realizará la distribución del material en Lima y Callao?

Luego de concluir el abastecimiento al interior del país, la ONPE activará su última fase del plan de distribución, que se concentrará de forma exclusiva en Lima y Callao.

ONPE inicia despliegue del material electoral hacia regiones. (Foto: Diego Aquino).

De acuerdo con el cronograma oficial, el traslado de las actas y ánforas hacia los centros de votación de Lima Metropolitana y el Callao comenzará este viernes 5 de junio a partir de las 10:00 p. m. Para esta operación se movilizarán 217 vehículos de transporte, que partirán desde los almacenes ubicados en el local Lurín, a la altura del kilómetro 32 de la carretera Panamericana Sur.