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Luego del despliegue del material electora en las regiones, la ONPE activará la última fase del plan de distribución, que se concentrará de forma exclusiva en Lima y el Callao. Foto: El Peruano/composición GEC
Luego del despliegue del material electora en las regiones, la ONPE activará la última fase del plan de distribución, que se concentrará de forma exclusiva en Lima y el Callao. Foto: El Peruano/composición GEC
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó, este lunes 1 de junio, la distribución del 100% del material electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), ubicadas al interior del país. Con este despacho, el órgano electoral garantiza el abastecimiento de las regiones con miras a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el próximo domingo 7 de junio.

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