Por Redacción EC

Las personas que deban viajar de manera imprevista y requieran obtener un pasaporte electrónico podrán gestionar este documento hasta dos días hábiles antes de la salida de su vuelo en cualquiera de las oficinas de Superintendencia Nacional de Migraciones o en los Centros MAC autorizados para emitir pasaportes electrónicos ordinarios en el país. En el caso de la sede ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el trámite puede realizarse dentro de las ocho horas previas al embarque. Asimismo, los ciudadanos peruanos que tengan como destino Argentina, Brazil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay o Paraguay podrán ingresar o salir del territorio nacional utilizando únicamente su Documento Nacional de Identidad vigente, conforme a los acuerdos migratorios suscritos entre estas naciones.