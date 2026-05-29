Las personas que deban viajar de manera imprevista y requieran obtener un pasaporte electrónico podrán gestionar este documento hasta dos días hábiles antes de la salida de su vuelo en cualquiera de las oficinas de Superintendencia Nacional de Migraciones o en los Centros MAC autorizados para emitir pasaportes electrónicos ordinarios en el país. En el caso de la sede ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el trámite puede realizarse dentro de las ocho horas previas al embarque. Asimismo, los ciudadanos peruanos que tengan como destino Argentina, Brazil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay o Paraguay podrán ingresar o salir del territorio nacional utilizando únicamente su Documento Nacional de Identidad vigente, conforme a los acuerdos migratorios suscritos entre estas naciones.

Cuáles son los requisitos

Formulario PA – Pasaporte Electrónico ordinario para casos de urgencia.

Recibo de pago por derecho de trámite.

Tarjeta de embarque de la aerolínea ( boarding pass ) o el boleto de transporte aéreo (entiéndase como tal, al documento que acredita la compra del pasaje), con los datos del ciudadano correctamente indicados, en el que se acredite la proximidad del viaje internacional.

) o el boleto de transporte aéreo (entiéndase como tal, al documento que acredita la compra del pasaje), con los datos del ciudadano correctamente indicados, en el que se acredite la proximidad del viaje internacional. Declaración jurada por pérdida o robo de pasaporte, de ser el caso.

Demás requisitos para mayores o menores de edad, según sea el caso. Ten en cuenta que el código de pago para casos de urgencia es diferente (código 01808).

Hazlo así en 4 pasos





1) Realiza el pago por el derecho de trámite

Haz el pago de S/ 120.90 por derecho a expedición de pasaporte:

Págalo.pe: puedes pagar online, con tarjeta de crédito o débito, en la plataforma Págalo.pe con el código 01808 .

puedes pagar online, con tarjeta de crédito o débito, en la plataforma con el código . Banco de la Nación: dirígete a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y realiza el pago correspondiente.

Recuerda que debes indicar tu número de DNI al momento de hacer el pago y conservar el comprobante de pago, ya que lo necesitarás para realizar el trámite.

Si realizaste el pago de S/ 98.60, deberás abonar el monto adicional S/ 22.30 con el código de pago 01810.

2) Solicita tu pasaporte

Acércate a las oficinas de la Superintendencia Nacional de Migraciones o a las agencias desconcentradas de Pasaporte ubicadas en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), dentro de los dos (02) días hábiles previos a la salida de tu vuelo.

En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez realiza el trámite dentro de las 8 horas previas a tu viaje.

Presenta el boleto de transporte aéreo o el boarding pass, el Formulario PA – Pasaporte Electrónico ordinario para casos de urgencia, el recibo de pago por derecho de trámite, la Declaración jurada por pérdida o robo de pasaporte, de ser el caso), y demás requisitos para mayores o menores de edad, según sea el caso. Ten en cuenta que el código de pago es diferente (código 01808).

3) Registra tus datos biométricos

Una vez presentados tus requisitos, se iniciará el proceso de emisión de tu pasaporte electrónico, donde grabarán tus huellas dactilares y te tomarán una foto de acuerdo a las normas internacionales para la identificación biométrica.

Para la toma de fotos, debes tener en cuenta estas condiciones:

No usar gafas con monturas grandes ni lunas que impidan ver los ojos.

No llevar lentes de contacto cosméticos de color.

No llevar prendas en la cabeza, sombreros, cerquillos ni cabello cubriendo el rostro.

No llevar piercings en el rostro.

4) Recoge tu pasaporte electrónico

Realizada la captura de tus datos biométricos, recoge tu pasaporte electrónico de acuerdo al tiempo indicado por la sede de Migraciones.