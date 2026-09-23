Por Redacción EC

Los peruanos que requieren obtener o renovar su pasaporte disponen de una nueva opción para realizar el trámite sin depender de los cupos habilitados en el sistema de citas. La Superintendencia Nacional de Migraciones implementó una modalidad de atención presencial que permite acudir a determinados centros y solicitar el documento sin haber reservado previamente un horario. Esta alternativa busca simplificar el proceso para quienes tienen dificultades para encontrar una cita disponible y necesitan gestionar su documento de viaje dentro de un plazo específico. De esta manera, los usuarios cuentan con una vía adicional para acceder al servicio y completar el procedimiento de manera más directa. La acogida de esta medida también refleja la cantidad de personas que requieren este documento. Durante los primeros días de aplicación, se gestionaron más de 27 mil pasaportes electrónicos en todo el país, según la información proporcionada sobre el desarrollo de esta modalidad.