Por Redacción EC

Los ciudadanos peruanos que necesitan gestionar su pasaporte cuentan ahora con una alternativa que evita la búsqueda de horarios disponibles en la plataforma de citas. La Superintendencia Nacional de Migraciones puso en marcha un mecanismo que permite presentarse de forma presencial en determinados puntos de atención y solicitar el documento sin una reserva previa. La medida pretende facilitar el acceso al servicio y agilizar un procedimiento que anteriormente podía convertirse en un obstáculo para quienes no encontraban cupos disponibles. La nueva modalidad amplía las posibilidades de atención para las personas que requieren contar con su documento de viaje en un plazo determinado. La respuesta de los usuarios durante las primeras jornadas refleja la demanda existente. En ese periodo se tramitaron más de 27 mil pasaportes electrónicos a escala nacional, una cifra que evidencia el interés por contar con opciones más flexibles al momento de realizar esta gestión.