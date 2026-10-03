El domingo 4 de octubre, los ciudadanos peruanos tendrán una jornada de diez horas para acudir a las urnas durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los locales de votación recibirán a los electores que deberán cumplir con su deber de sufragar. La jornada se desarrollará dentro del horario establecido por la ONPE. Cada ciudadano deberá organizar su tiempo para llegar al recinto que le fue asignado.

En esta jornada electoral se elegirán a las próximas autoridades de los gobiernos regionales y municipales de todo el país. Por ello, antes de salir de casa, será importante revisar el local y la mesa de votación correspondiente. También convendrá prever el traslado y las condiciones del tránsito durante el día. Con la información lista y el tiempo organizado, los electores podrán acudir a las urnas dentro del horario oficial.

Esta es la hora exacta en la que las mesas de sufragio estarán abiertas para los ciudadanos que van a votar

Desde las primeras horas de este domingo, los locales de votación comenzarán a recibir a los ciudadanos convocados para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. A partir de las 7:00 a. m., los miembros de mesa que hayan completado la instalación podrán atender a los electores registrados en cada mesa. El horario de votación se mantendrá abierto hasta las 5:00 p. m. Durante esas diez horas, los ciudadanos podrán acercarse al recinto que les fue asignado.

Cuando el reloj marque las 5:00 p. m., comenzará oficialmente el cierre de las mesas de sufragio. Sin embargo, quienes permanezcan dentro del local podrán emitir su voto, de acuerdo con la información difundida para la jornada. Después llegará el momento del escrutinio, cuando los miembros de mesa revisarán las cédulas y contabilizarán los votos. Finalmente, elaborarán las actas electorales que serán incorporadas al procesamiento de los resultados.

Hasta esta hora estarán abiertos los locales de votación y que pasará al cierre de las mesas de sufragio

El domingo, los locales de votación abrirán sus puertas desde las primeras horas de la mañana para recibir a los electores. A partir de las 7:00 a. m., las mesas que hayan quedado instaladas comenzarán a atender a los ciudadanos registrados en cada padrón. El proceso continuará hasta las 5:00 p. m., cuando se dará por concluido el horario establecido. Quienes lleguen con anticipación podrán ubicar con mayor tranquilidad el espacio que les corresponde.

Cuando llegue la hora del cierre, los ciudadanos que todavía permanezcan dentro del local podrán emitir su voto. Después, la escena cambiará y las mesas pasarán al escrutinio de las cédulas utilizadas durante la jornada. Los miembros de mesa contabilizarán cada voto y completarán las actas electorales correspondientes. Luego, estos documentos servirán para trasladar la información al sistema encargado de procesar los resultados.

¿A qué autoridades se elegirán este domingo 4 de octubre ya que no todos tendrán la misma cédula?

Este domingo, las urnas recibirán a los ciudadanos encargados de elegir a las próximas autoridades regionales y municipales. En el ámbito regional, se votará por gobernador, vicegobernador y consejeros regionales, mientras que en provincias y distritos se escogerá a alcaldes y regidores. La jornada exigirá atención desde el momento en que el elector presente su DNI. Por ello, acudir con anticipación permitirá realizar cada paso sin apuros antes de depositar la cédula.

Frente a la cédula, el elector deberá marcar con una cruz o un aspa dentro del recuadro correspondiente al símbolo de la organización política elegida. Cada columna representa una elección distinta y, según el domicilio, el documento puede contener entre una y cuatro columnas. Estas pueden corresponder a autoridades regionales, provinciales y distritales. Revisar cada sección antes de marcar será clave para evitar confusiones durante el sufragio.

¿Cómo votar en las este domingo 4 de octubre y cómo verificar la lista de candidatos de mi distrito?

Frente a la cédula de votación, el primer paso será comprobar cuántas columnas contiene el documento, una cantidad que dependerá del domicilio registrado por cada elector. Allí pueden aparecer las elecciones para gobernador y vicegobernador regional, consejeros regionales, alcalde provincial y regidores, además de alcalde distrital y regidores. Cada columna representa una elección independiente, por lo que el ciudadano podrá elegir organizaciones políticas distintas o repetir la misma opción. Revisar cada sección antes de marcar ayudará a evitar equivocaciones.

Luego, en cada columna, el elector deberá ubicar el símbolo de la organización política que haya decidido escoger y colocar una cruz o un aspa dentro del recuadro correspondiente. Las líneas de la marca deben intersectarse dentro de ese espacio para que el voto quede correctamente registrado. Antes de acudir a las urnas, también puede ingresar a la plataforma Voto Informado del JNE. Allí podrá consultar, mediante su DNI o seleccionando su departamento, provincia y distrito, a los candidatos, sus hojas de vida, propuestas y planes de gobierno.