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Los agentes participaron en la intervención de Felícita Chávez y su pareja, Jhon Medina, retenidos por el traslado de un lote de sábanas falsificadas, considerada como mercadería ilícita. Foto: gob.pe/composición GEC
Los agentes participaron en la intervención de Felícita Chávez y su pareja, Jhon Medina, retenidos por el traslado de un lote de sábanas falsificadas, considerada como mercadería ilícita. Foto: gob.pe/composición GEC
Por Redacción EC

El Poder Judicial condenó a cinco miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras confesar el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. Los efectivos eran parte del Equipo de Investigación N.° 02 del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Centro de Lima.

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