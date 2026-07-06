En el marco del Día del Maestro, el sistema de monitoreo IPAE Mide expuso las brechas estructurales del sector educativo al revelar que solo el 33% de los estudiantes de cuarto de primaria logra un nivel satisfactorio en comprensión lectora y apenas el 30% en matemáticas. Es decir, siete de cada 10 escolares aún desarrollan las competencias básicas esperadas para su grado.

Según el informe de IPAE Mide, desarrollado por IPAE Acción Empresarial junto a APOYO Consultoría e Ipsos Perú, durante la última década existe un contraste entre el acceso a las instituciones y el nivel de conocimiento adquirido por los alumnos.

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En la educación inicial (niños de 3 a 5 años), la tasa neta de matrícula escaló desde un 77% en el año 2012 hasta un 94% en el 2024, lo que representa la cifra de cobertura más alta registrada por la plataforma.

Sin embargo, dicho avance no se replicó en las evaluaciones cognitivas elementales de nivel primario. En comprensión lectora, el porcentaje de escolares con desempeño óptimo se mantuvo en 35% entre 2018 y 2021, descendió al 30% en 2022 y mostró una leve variación de 33% entre los periodos 2023 y 2024.

El Día del Maestro de cada 6 de julio en Perú, representa el instante donde también puedes agradecerles por la labor desempeñada de lunes a viernes. (Fuente: El Peruano)

En matemáticas, tras registrar un 34% de aprobación satisfactoria en 2019 y 2021, se observa una disminución severa hasta el 23% en 2022 y el 22% en 2023. Luego, una recuperación parcial de 30% hacia el 2024.

Inestabilidad meritocrática y brechas en la infraestructura como posibles causas

Según la investigación de IPAE Mide, las deficiencias del aprendizaje tienen relación con factores de gestión interna y soporte físico. Se evidenció una trayectoria irregular en la cantidad de profesores nombrados mediante concurso público.

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Pasó del 53% en 2015 al 19% en 2019. Luego de suspenderse los nombramientos en los años de pandemia (2020 y 2021), la tasa llegó al 74% en 2022 para volver a descender al 53% en el año 2024. “La discontinuidad en los procesos meritocráticos limita la consolidación de una carrera docente estable y predecible”, menciona IPAE Mide.

La brecha educativa asociada con el atraso y la deserción escolar afecta la vida de uno de cada cuatro peruanos (Imagen: Programa EPA de Eshoy)

A nivel de infraestructura, las escuelas públicas con servicios básicos integrados (agua, desagüe y electricidad) sufrieron un retroceso numérico. Mientras que en el 2016, el 44% de los colegios contaba con estos tres servicios, para el año 2021 la cifra cayó al 27%. Posteriormente, se observa un estancamiento en un 29% durante los años 2022 y 2023.

Esta situación contrasta de forma directa con la capacidad de gasto del Estado en inversión y adquisición de bienes para el sector, cuya eficiencia de ejecución presupuestal subió del 63% en 2012 al 86% en 2024.