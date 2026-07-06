Según la investigación de IPAE Mide, las deficiencias del aprendizaje tienen relación con factores de gestión interna y soporte físico. Se evidenció una trayectoria irregular en la cantidad de profesores nombrados mediante concurso público. Foto: IPAE Mide
Según la investigación de IPAE Mide, las deficiencias del aprendizaje tienen relación con factores de gestión interna y soporte físico. Se evidenció una trayectoria irregular en la cantidad de profesores nombrados mediante concurso público. Foto: IPAE Mide
Por Redacción EC

En el marco del Día del Maestro, el sistema de monitoreo IPAE Mide expuso las brechas estructurales del sector educativo al revelar que solo el 33% de los estudiantes de cuarto de primaria logra un nivel satisfactorio en comprensión lectora y apenas el 30% en matemáticas. Es decir, siete de cada 10 escolares aún desarrollan las competencias básicas esperadas para su grado.

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